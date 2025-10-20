Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo cita al exgerente del PSOE por los pagos sin justificar a Ábalos y Koldo
Pleno de Les Corts. Irene Marsilla

PP acepta la iniciativa de Vox para diferenciar «nacionales» y «migrantes» en las estadísticas de la Generalitat

Populares y voxistas instar al Consell a que el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 incluya datos separados entre población española y extranjera que la izquierda considera «repugnante» y «degradante»

Burguera

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:40

Comenta

A diez días de que se cumpla la fecha de presentación de presupuestos, que el Consell del PP tenía intención de aprobar, los populares han ... aceptado en Les Corts dos iniciativas muy del gusto de Vox. La primera de ellas implica una modificación del Reglamento del parlamento por la cual se elimina el lenguaje inclusivo y una serie de comisiones, entre ellas la centrada en el colectivo LGTBI. La otra ha sido en la Comisión de Hacienda, donde se ha aprobado una iniciativa voxista en la que se insta al Consell a realizar una serie de divisiones entre población «nacional» y «migrante» en el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  3. 3 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  4. 4 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  5. 5 Así son las mejores patatas bravas de Valencia
  6. 6

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  7. 7

    La misma riada, 75 años después
  8. 8 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  9. 9 La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: las obras que puedes hacer en casa sin permiso y tienen que pagar los vecinos
  10. 10

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias PP acepta la iniciativa de Vox para diferenciar «nacionales» y «migrantes» en las estadísticas de la Generalitat

PP acepta la iniciativa de Vox para diferenciar «nacionales» y «migrantes» en las estadísticas de la Generalitat