PP acepta la iniciativa de Vox para diferenciar «nacionales» y «migrantes» en las estadísticas de la Generalitat

A diez días de que se cumpla la fecha de presentación de presupuestos, que el Consell del PP tenía intención de aprobar, los populares han ... aceptado en Les Corts dos iniciativas muy del gusto de Vox. La primera de ellas implica una modificación del Reglamento del parlamento por la cual se elimina el lenguaje inclusivo y una serie de comisiones, entre ellas la centrada en el colectivo LGTBI. La otra ha sido en la Comisión de Hacienda, donde se ha aprobado una iniciativa voxista en la que se insta al Consell a realizar una serie de divisiones entre población «nacional» y «migrante» en el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028.

La base de datos de la Generalitat diferenciará por nacionalidades en lo relativo a las cifras sobre la contribución neta al Estado del bienestar, la recepción de ayudas, el uso de servicios de urgencias sanitarias, la cantidad de donantes de sangre existentes y el absentismo laboral en la empresa privada y la Administración pública, en este último caso también «diferenciando hombres y mujeres y edad».

La diputada de Vox Teresa Ramírez ha defendido la iniciativa que los populares han apoyado esgrimiendo que en la actualidad «uno de los aspectos que más preocupa a la sociedad es la entrada sin control y desatada de inmigrantes sin papeles y sin identidad».

«Es necesario conocer qué esta pasando en la calle», ha afirmado la diputada voxista, quien se preguntado «qué problema hay» de pedir estas estadísticas diferenciadas.

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, afirma que «Mazón está utilizando la Generalitat Valenciana para señalar a las personas por su origen o procedencia, personas que vienen a nuestro país para construir su proyecto de vida: Está totalmente rendido ante la extrema derecha»

«Hoy es un mal día para la Comunitat Valenciana: tenemos a un president que hace bandera del racismo criminalizándolo y que ataca de manera deliberada y frontal al colectivo LGTBIQ+», indicó Muñoz, agrupando las críticas vinculadas a la iniciativa voxista sobre la estadística y la propuesta del cambio del Reglamento presentada conjuntamente por PP y Vox.

La portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha acusado de «aporofobia» a los representantes de Vox y ha denunciado que esta iniciativa es «racista» y «vulnera claramente los derechos humanos».

«No sé ni cómo la impresora ha impreso esto, no hay papel que lo aguante», ha señalado Mas en relación a la iniciativa de Vox, sobre la que el diputado socialista José Díaz ha lamentado los «indicadores que dividen a la población entre 'nacionales' y 'migrantes' en cuestiones como el uso de la sanidad, las ayudas públicas o incluso la donación de sangre».

«Esto no es política pública, es ideología del odio con sello institucional. El PP ha decidido poner números a los prejuicios de Vox», ha afirmado Díaz, quien ha censurado este «intento descarado de criminalizar a la población migrante y de normalizar el racismo desde el Boletín Oficial». Además, ha acusado al Consell de «pasar de medir la realidad a clasificar personas por origen, como si la estadística fuera un instrumento de control y no de conocimiento».