PP y Vox eliminarán de Les Corts cuatro comisiones y el lenguaje inclusivo

Los dos partidos mayoritarios del bloque de la derecha en Les Corts, PP y Vox, han presentado una iniciativa para que se vote por lectura ... única en el hemiciclo (es decir, sin más tramitación que llevarla al pleno) con el fin de eliminar el lenguaje inclusivo de los textos del parlamento, así como cuatro comisiones. Tal y como han anunciado este lunes los voxistas en un comunicado, «la comisión LGTB será eliminada y pasará a la de Familia, Política Social e Igualdad. Esta modificación incluye también la eliminación de las comisiones de asuntos europeos, Derechos Humanos y de Participación Ciudadana».

Vox se ha atribuido la decisión. El síndic voxista, José María, Llanos, ha hecho hincapié a través de un comunicado «en la importancia de la reforma. Supone un cambio simbólico y político de calado. Es un freno a la proliferación de organismos y comisiones identitarias y refuerza el papel central de la familia.» La mayoría con la que cuentan PP y Vox, 53 diputados, les permite aprobar la iniciativa sin necesidad del apoyo de Compromís y PSPV, que difícilmente iban a estar de acuerdo en estas medidas.

«Otro aspecto positivo es la modificación en la paridad de las mesas: se mantiene el equilibrio, pero desaparece la regla de «cremallera», que imponía una mecánica rígida en la elección de cargos. Esta medida evita la imposición de cuotas automáticas de género y devuelve mayor libertad al proceso de elección», indican los voxistas.