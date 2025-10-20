Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pérez Llorca (síndic PP) saluda a LLanos (Vox) al pasar por detrás durante una Junta de Síndics. José Cuéllar

PP y Vox eliminarán de Les Corts cuatro comisiones y el lenguaje inclusivo

Populares y voxistas presentan una iniciativa que se votará por lectura única para suprimir las reuniones de trabajo vinculadas al Colectivo LGTBI, Asuntos Europeos, Derechos Humanos y de Participación Ciudadana

Burguera

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:42

Comenta

Los dos partidos mayoritarios del bloque de la derecha en Les Corts, PP y Vox, han presentado una iniciativa para que se vote por lectura ... única en el hemiciclo (es decir, sin más tramitación que llevarla al pleno) con el fin de eliminar el lenguaje inclusivo de los textos del parlamento, así como cuatro comisiones. Tal y como han anunciado este lunes los voxistas en un comunicado, «la comisión LGTB será eliminada y pasará a la de Familia, Política Social e Igualdad. Esta modificación incluye también la eliminación de las comisiones de asuntos europeos, Derechos Humanos y de Participación Ciudadana».

