La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, este martes en la Moncloa. Marta Fernández / Europa Press

La portavoz del Gobierno desdeña las acusaciones de Aldama: «No veo ficción por las noches»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, tilda de «cantamañanas» al empresario del 'caso Koldo' tras asegurar este que entregó cuatro millones a Ábalos y su asesor y apuntar a la financiación ilegal del PSOE

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 16:59

Comenta

El Gobierno reniega de sus exsecretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán -este último en prisión provisional desde el pasado junio, cuando ... también renunció al acta de diputado- pero insiste en restar credibilidad al testimonio del empresario del 'caso Koldo', Víctor de Aldama. Lo hizo cuando hace un año este declaró ante la Audiencia Nacional que había pagado a ambos 400.000 y 15.000 euros en efectivo y aseguró que que Pedro Sánchez había pedido conocerle para agradecerle unas gestiones en México, y volvió a hacerlo este martes, después de que apuntara a la supuesta financiación irregular del PSOE.

