Urgente Aemet anuncia chubascos con tormentas ocasionales este viernes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis 'Alvise' Pérez. EP

La Policía cree «a todas luces evidente» que 'Alvise' financió su campaña con los 100.000 euros entregados por un empresario

Los investigadores zanjan que el donante «siempre fue consciente» de que sus acciones «conducirían» a financiar a la formación política en las Europeas

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:46

La Policía certifica que es «a todas luces evidente» que el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, pudo incurrir ... en un delito de financiación ilegal porque, tal y como sostiene la Fiscalía, el polémico influencer ultra empleó para financiar «parte de la campaña electoral» a las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 los 100.000 euros que le entregó el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, en mayo de aquel año.

