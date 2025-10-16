La polémica de las banderas en Montserrat acaba con el pacto de gobierno entre PP y Vox El alcalde decide expulsar a unos de los ediles voxistas por «pérdida de confianza» y la formación se desliga del acuerdo alcanzado en la moción de censura

A. Talavera Alzira Jueves, 16 de octubre 2025, 16:33 | Actualizado 16:57h. Comenta Compartir

Menos de dos años ha durado el pacto entre PP y Vox en Montserrat. Un acuerdo, en el que también estaba la formación independiente Aigua, propició la primera moción de censura de la legislatura. Y es que el alcalde popular, Sergio Vilar, decidió el lunes expulsar al edil Carlos Martínez tras la polémica de la decoración por el día de la Hispanidad.

Martínez denunció que el alcalde había ordenado retirar las banderas de España que él había colocado en diferentes edificios municipales pese a «contar con autorización previa».

Sin embargo, Vilar aseguró que se había consensuado colgar «tan sólo una bandera» y que con la «decoración excesiva» lo que buscaba el edil de Vox era «la confrontación». Por este motivo, alega «pérdida de confianza» en Martínez y decide retirar las competencias al hasta ahora edil de Patrimonio.

Así pues, el Partido Popular de Montserrat ha recalcado que no se trata de un hecho aislado, sino de la conclusión de una actitud reiterada a lo largo del tiempo: «Desde el inicio del pacto de gobierno se han observado comportamientos personales y profesionales que no han estado a la altura de las responsabilidades asumidas, especialmente en momentos difíciles y de gran necesidad local», indican.

Vox Montserrat asegura, por su parte, que «esta represalia política y personal es el reflejo de un comportamiento irracional, movido por el orgullo herido y la vergüenza de haber quedado retratados ante los vecinos como un partido que no defiende los valores que dice representar».

La expulsión de Carlos Martínez ha llevado a su compañero de Vox, Juan José Rández, a dejar también el equipo de gobierno formado ahora tan sólo por PP y Aigua.

«El Partido Popular de Montserrat ha roto un pacto de gobierno que existía gracias a que el Grupo Municipal de VOX, con trabajo y responsabilidad, permitió al PP alcanzar la alcaldía tras una moción de censura. Y lo ha hecho por impulsos personales y complejos ideológicos, demostrando que sus dirigentes locales anteponen su imagen a los principios», añaden desde VOX.

Un aspecto que niega el alcalde ya que afirma que «no hemos roto el pacto sólo retirado las competencias a un concejal» y es que se esperaba que Rández pudiera seguir en el gobierno.

Sin embargo, el Grupo Municipal VOX Monserrat destacaba que se mantiene «firme y cohesionado, y no va a aceptar ningún tipo de discriminación hacia ninguno de sus miembros. Continuaremos trabajando desde la oposición en defensa de los intereses de nuestros vecinos y promoviendo los principios de nuestro programa y no defraudaremos la confianza depositada en nosotros por los votantes de VOX».

Por su parte, Sergio Vilar subraya que desde el gobierno continuarán trabajando como hasta ahora. «Seguiremos buscando consenso para tomar las decisiones más importantes y seguro que encontramos apoyo para el beneficio de la población». En este sentido, el PP reitera su apuesta por la estabilidad y el orden institucional, insistiendo en la necesidad de mantener un gobierno funcional y cohesionado, pues «debemos trabajar con transparencia, responsabilidad y por el bienestar de todo el vecindario de Montserrat», concluye el alcalde Vilar.