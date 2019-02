Podemos y EU descartan repetir la coalición con Compromís para las elecciones generales Antonio Estañ, secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana. / EFE Las formaciones rechazan la fórmula utilizada en 2016 después de que los nacionalistas rehusaran una candidatura conjunta para las autonómicas ARTURO CERVELLERA Viernes, 15 febrero 2019, 11:52

No habrá coalición electoral entre Podemos, Esquerra Unida y Compromís en las elecciones generales del próximo 28 de abril. Los dos partidos de izquierda han descartado reeditar la fórmula 'A la Valenciana' después de que los nacionalistas ignorasen su propuesta de acudir de forma conjunta a las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Antonio Estañ, secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, y Rosa Pérez, coordinadora de Esquerra Unida, no se plantean esta opción que tan buenos resultados dio en las citas anteriores y les situó como segunda fuerza política por delante del PSOE. Los dos partidos consideran que no tendría sentido acudir de forma conjunta a las elecciones generales y no en las autonómicas y locales un mes después.

Pérez ha asegurado que hasta Compromís les habían trasladado «que no contemplaban esta opción». Por su parte, Estañ ha criticado «los acuerdos de última hora» y ha dejado claro que «no ve posible» llegar a una candidatura conjunta de estas características. Los dos dirigentes han realizado estás declaraciones durante la firma del pacto entre Podemos y Esquerra Unida para concurrir a las elecciones autonómicas de forma conjunta.