Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un incendio obliga a cortar la circulación ferroviaria entre Sagunto y Almenara
El exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, junto a su abogado a su salida de la prisión de Soto del Real. EP

Una pericial de Cerdán asegura que los audios incriminatorios de Koldo fueron «manipulados»

Los especialistas de la defensa dicen haber hallado el rastro de versiones del sistema operativo posteriores al momento en el que se realizaron supuestamente las grabaciones, según el informe de la UCO

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:47

Comenta

La defensa de Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE en libertad provisional desde la semana pasada, ha presentado este miércoles una pericial al ... magistrado que instruye el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo. Los abogados del exdiputado tratan de rebatir los informes de la Guardia Civil que le incriminan por el presunto amaño de obra pública a cambio de la percepción de comisiones irregulares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  2. 2 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  3. 3 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  5. 5 Dos policías repelen con sus pistolas eléctricas un ataque de dos ladrones con un hacha y un hierro en San Antonio de Benagéber
  6. 6 Muere el policía agredido con una piedra en Vinalesa tras permanecer 17 días en estado de coma
  7. 7 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»
  8. 8 Aemet cambia su previsión, anuncia heladas y activa un doble aviso amarillo este miércoles en la Comunitat
  9. 9 Indemnizan con 100.000 euros a las hijas de una mujer que murió por un error médico
  10. 10

    Ribó, a la tercera va la vencida: declarará el día de Nochebuena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una pericial de Cerdán asegura que los audios incriminatorios de Koldo fueron «manipulados»

Una pericial de Cerdán asegura que los audios incriminatorios de Koldo fueron «manipulados»