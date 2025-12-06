Pérez Llorca debuta en Madrid con una encendida defensa de la Constitución y apuesta por tender puentes
El 'president' de la Generalitat lanza un mensaje conciliador en su primera aparición de carácter nacional
EP
Madrid
Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:55
El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado la «fortaleza y vigencia» de la Constitución Española el día en que se conmemora el ... cuadragésimo séptimo aniversario de la Carta Magna de 1978 y ha asegurado que esta «debe seguir siendo la base sobre la que construimos nuestro presente y futuro como país».
Así lo ha expresado el jefe del Consell en un mensaje publicado este sábado en su cuenta de la red social 'X', en la que ha recordado que hoy se celebran «47 años de la Constitución, el gran acuerdo que consolidó la libertad, la igualdad y la convivencia democrática».
Pérez Llorca ha subrayado que la Carta Magna ha demostrado durante este tiempo «su fortaleza y su vigencia» y por eso mismo ha indicado que la misma «debe seguir siendo la base sobre la que construimos nuestro presente y nuestro futuro como país».
Hoy conmemoramos 47 años de la Constitución, el gran acuerdo que consolidó la libertad, la igualdad y la convivencia democrática.— Juanfran Pérez Llorca (@JuanFranFines) December 6, 2025
Un texto que ha demostrado su fortaleza y su vigencia, y que debe seguir siendo la base sobre la que construimos nuestro presente y nuestro futuro… https://t.co/krkFK3LyjU
Precisamente, este mismo sábado el 'president' de la Generalitat tiene previsto participar en el acto conmemorativo del Día de la Constitución que se celebra en el Congreso de los Diputados, en Madrid.
Desde la Generalitat Valenciana, en un mensaje en esta misma red social, se han sumado a conmemorar este día. «Hoy celebramos los 47 años de la Carta Magna, base del ordenamiento jurídico, de los derechos fundamentales y las libertades públicas de todos los españoles y españolas», señala la Administración autonómica.
En esta línea, la Generalitat resalta en su publicación con motivo del Día de la Constitución el artículo 47 de la Carta Magna, que recoge: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». «Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación», continúa el texto.
