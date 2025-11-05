Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Patxi López en el Congreso. EFE

Patxi López no da una sobre la Generalitat

El portavoz del PSOE en el Congreso confunde las competencias que tenía Vicente Barrera con las de Elisa Núñez cuando Vox estaba en el Gobierno valenciano y desconoce que la Ley del Consell establece que Mazón debe continuar de president hasta la elección del próximo

Burguera

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:32

Comenta

Los vericuetos de la política valenciana han acabado siendo analizados a nivel nacional con éxito y conocimiento desigual. El tertuliano, esa especie denostada por opinar ... cualquier cosa sobre cualquier cosa, a veces es emulado por políticos de alto copete y no tan alta precisión y saber sobre lo que ocurre en la Comunitat. O por lo menos, lo que ocurría. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, cree que el PP va hacer todo lo que quiera Vox y le pondrá «la alfombra roja» para «no perder la baza de Valencia». Como ejemplo de ello, López, recordó que Vox «consiguió, por ejemplo, que al frente de las emergencias en Valencia», estuviera «un torero», y en Castilla y León «dijo que mantener los efectivos contra los incendios era un derroche en invierno, y luego llegaron los incendios este verano». El exlendakari tiró al bulto y habló de oídas en lo que se refiere al reparto de competencias en la Generalitat.

