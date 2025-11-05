Patxi López no da una sobre la Generalitat

Los vericuetos de la política valenciana han acabado siendo analizados a nivel nacional con éxito y conocimiento desigual. El tertuliano, esa especie denostada por opinar ... cualquier cosa sobre cualquier cosa, a veces es emulado por políticos de alto copete y no tan alta precisión y saber sobre lo que ocurre en la Comunitat. O por lo menos, lo que ocurría. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, cree que el PP va hacer todo lo que quiera Vox y le pondrá «la alfombra roja» para «no perder la baza de Valencia». Como ejemplo de ello, López, recordó que Vox «consiguió, por ejemplo, que al frente de las emergencias en Valencia», estuviera «un torero», y en Castilla y León «dijo que mantener los efectivos contra los incendios era un derroche en invierno, y luego llegaron los incendios este verano». El exlendakari tiró al bulto y habló de oídas en lo que se refiere al reparto de competencias en la Generalitat.

El «torero» al que se supone que se refiere López y que estuvo en el Consell de Mazón no será otro que Vicente Barrera, que ejerció de vicepresidente. Las competencias de Barrera sobre el área de Cultura. El portavoz del PSOE, cuando se refería a la persona que estaba al frente de las emergencias «en Valencia», o sea, en la Comunitat Valenciana, se refería a Elisa Núñez.

La consellera con Vox en el Consell es y era abogada, que no es lo mismo que ser torero. Elisa Núñez era la persona designada por Vox para dirigir la Conselleria de Justicia e Interior, donde se incluían las emergencias. Cuando Vox abandonó el Gobieno valenciano, Barrera y Núñez, así como José Luis Aguirre (que tampoco es torero), dejaron el Consell, unos meses antes de la dana. Las competencias de Núñez las asumió Salomé Pradas, que tampoco era torero.

El portavoz del PSOE en el Congreso, en una entrevista en 'Radio Euskadi', opinó también sobre la salida de Carlos Mazón, president de la Generalitat: «Tan indigno yéndose, entre comillas porque de momento ahí está y parece que va a seguir en Les Corts, como este último año de su presidencia». López tampoco ha estado demasiado fino en relación al porqué de la permanencia de Mazón al frente del Consell.

El dirigente socialista, que fue Lendakari, parece haber olvidado la posibilidad de que las leyes nacionales y autonómicas no sean iguales. La ley estatal es muy clara en relación con la dimisión de un presidente. Sin embargo, la ley del Consell de 1983, en su artículo 8, es peculiar. La legislación valenciana advierte de que en la Comunitat, un president de la Generalitat, cuando cesa o dimite, seguirá ejerciendo sus funciones hasta que se elija a su sustituto. Mazón «ahí está» porque la ley así lo indica. Lo que sí es cierto, por lo menos, es que «parece que va a seguir» en Les Corts porque pretende mantener el acta de diputado y, por tanto, el aforamiento.

«Pero, entre otras cosas, lo que ha hecho (Mazón), aparte del insulto que significa a las víctimas este año de presidencia, ha sido poner al PP en manos de Vox. Feijoó era el que tenía que haber decidido quitar a Mazón hace ya un año y, en todo caso, convocar elecciones en Valencia. Y estoy convencido que Vox le va a sacar los ojos, y el PP va a hacer todo lo que quiera para no perder esa baza en Valencia. Esto es muy preocupante», ha augurado Patxi López.