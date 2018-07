Los partidarios de Casado en el PPCV esperan cambios en el equipo de Bonig Eva Ortiz e Isabel Bonig, en sus escaños de Les Corts. / irene marsilla Consideran que la líder no puede apoyarse únicamente en su secretaria general y que tendrá que atender el criterio de Génova con las listas electorales J. C. FERRIOL Valencia Lunes, 23 julio 2018, 13:42

El triunfo de Pablo Casado en el congreso nacional del PP tendrá consecuencias, sí o sí, entre los populares de la Comunitat. No hay un congreso regional a la vista y los provinciales -excepto el de Valencia- ya se han celebrado. Pero la derrota de los barones provinciales y de la secretaria general, Eva Ortiz, al apostar todos ellos por Soraya Sáenz de Santamaría, obligará previsiblemente a Isabel Bonig a modular posiciones y quizá a marcar alguna diferencia con el todopoderoso PP alicantino.

Casado ha señalado a sus referencias en el PP valenciano. Y entre ellas, al menos de los nombres conocidos el sábado, no figura ninguna de las personas de confianza de la presidenta regional. Belén Hoyo y Begoña Carrasco, en el comité ejecutivo, y Luis Santamaría y Pablo Ruz, en la junta directiva -junto a Elio Cabanes y José Manuel García Margallo, a propuesta directa del presidente- tienen poco o nada que ver con el apoyo del que Bonig ha venido disfrutando hasta la fecha, y que tenía en la dirección del PP alicantino que encabeza José Císcar, a su principal referencia.

Sobre Ortiz, secretaria general y persona de la máxima confianza de Císcar, se sitúan ahora muchas de las miradas del PP valenciano. Los apoyos del nuevo presidente nacional en el PPCV reconocen que Bonig dispone de hilo directo con Casado. Pero advierten de que la líder de los populares de la Comunitat tendrá que hacer algunos cambios en la dirección del partido. Dirección entendida como ejecutiva, pero también como forma de conducir el partido.

La número dos del PP valenciano ha asumido hasta la fecha un gran protagonismo junto a Bonig. Tan elevado, a juicio de algunos cargos populares, que ha difuminado el papel del resto de dirigentes. «Sólo existe Eva Ortiz, todo pasa por ella y todo lo decide ella. Es el momento de abrir el partido a más referentes», considera un cargo popular. Esta fuente entiende que la visibilidad de Ortiz, muy superior a la de cualquier otro dirigente del partido -con la excepción de la presidenta regional- ha impedido a los populares trasladar la imagen de ser un partido coral, en el que se da juego a los distintos cargos.

La visibilidad de Ortiz está ligada, se considera, a la fortaleza del PP alicantino y al respaldo mostrado por este a Bonig. «Y ese es el problema», se admite desde el entorno de la secretaria general. En el trasfondo del debate, la discusión respecto al protagonismo del PP alicantino, en detrimento del de la provincia de Valencia, en la toma de decisiones del partido. A juicio de los apoyos de Casado en el PPCV, lo que toca con el nuevo escenario abierto tiene que ver más con la necesidad de escuchar a más voces, como a la propia dirección nacional y a quienes, tras el resultado del congreso de los populares, representan con mayor fidelidad la nueva etapa que se abre en el seno del partido.

Los cargos consultados por este diario piden cambios en el reparto de responsabilidades políticas. Pero no únicamente. Con el proceso de elaboración de candidaturas electorales inevitablemente próximo, los apoyos en el PPCV del nuevo presidente nacional advierten de que la designación de los carteles electorales será inmediata -así lo confirmó el nuevo líder en una entrevista reciente-. La sintonía entre Casado y Bonig garantiza, en principio, decisiones razonablemente consensuadas para algunas de las listas que siguen sin número uno, como es el caso de la ciudad de Valencia. Belén Hoyo, considerada como la principal referencia del PPCV en el núcleo más cercano a Casado, ya ha trasladado a su entorno que entre sus intenciones no se incluye la de regresar a Valencia para asumir la candidatura a la alcaldía. Luis Santamaría, presidente de la gestora y nuevo miembro de la junta directiva, ha visto reforzadas sus opciones aunque la dirección regional, hasta la fecha, no lo consideraba.