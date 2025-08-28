Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, en una rueda de prensa AFP

La OTAN confirma que España alcanzará el 2% de gasto de PIB en Defensa en 2025

El pasado junio los líderes de la Alianza Atlántica ya asumieron un nuevo compromiso para elevar el gasto en la organización al 5% del PIB en la próxima década

EP

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:32

La OTAN ha estimado en un informe publicado este jueves que España alcanzará el 2% de gasto de su PIB en Defensa en 2025, un ... objetivo que los Aliados acordaron en 2014 para la década posterior y que España cumple por primera vez.

