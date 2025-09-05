Oltra y Rodríguez disparan los rumores sobre un eventual acuerdo para Valencia

La exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra y el expresidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, mantuvieron este pasado miércoles un encuentro en una cafetería de Valencia. ... La reunión, desvelada por Esdiario, acrecienta los rumores sobre la posibilidad de que la que fuera líder de Compromís se convierta en el cartel electoral de la Unió Municipalista (UM) para optar a la alcaldía de Valencia.

Oltra y el alcalde de Ontinyent son buenos amigos, se reconoce desde el entorno del líder de Ens Uneix. Una charla en la terraza de un bar «para hablar de cómo han ido las vacaciones» no implica una oferta en firme para que la impulsora de Iniciativa, principal referente de la izquierda valenciana hasta que se abrió el proceso judicial por el supuesto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido pendiente ahora de la decisión de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia.

Pero lo cierto es que desde Ens Uneix, el partido de Rodríguez, se viene alimentando esa posibilidad. «Sería un lujo que Mónica Oltra formara parte de nuestro proyecto», admitía hace pocas fechas Natàlia Enguix, la diputada provincial del partido de Rodríguez. En pleno divorcio en el seno de Compromís, con un diputado nacional, Alberto Ibáñez, en el grupo de Sumar en el Congreso, y con la otra, Àgueda Micó, en el grupo mixto, y con discrepancias cada vez mayores entre Mes y el resto de formaciones de la coalición, el regreso de Oltra a la primera línea, máxime si fuera en un partido distinto a Compromís, constituiría un golpe letal para la formación nacionalista.

El regreso de Oltra a la primera línea, si no es en Compromís, puede ser letal para la coalición

Oltra guarda silencio sobre esta posibilidad, consciente a buen seguro de que lo primero es liberar su horizonte judicial, y después pensar en su futuro político. Rodríguez le ofrece encabezar la lista de la Unió Municipalista al Ayuntamiento de Valencia, donde podría competir con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la delegada del Gobierno Pilar Bernabé. De hecho, las conversaciones entre ambos parecen dirigidas a encontrar una fórmula que hiciera posible esa presencia con cartel electoral, sin que eso implicara necesariamente incorporarse a ese partido. Si las conversaciones están en ese punto, a la búsqueda de cómo encauzar ese acuerdo, significa que la sintonía es más que elevada –la exdirigente valenciano ya ha firmado la ILP de los municipalistas por la rebaja del listón electoral–. Oltra ha venido recibiendo el cariño y el reconocimiento de Iniciativa, la formación que ayudó a crear de la mano del veterano Pasqual Mollà. Sin embargo, desde el resto de Compromís se ha venido apreciando un creciente desapego hacia la que fuera su líder, quizá pensando en las dificultades de que Oltra mantenga el tirón electoral que en su día la convirtió en referente de la izquierda española.

Sin embargo, una resolución positiva de su horizonte judicial, que no es descartable después de que el juez y el fiscal hayan coincidido a la hora de considerar que no se debe de abrir juicio, abriría un nuevo escenario. Con un Compromís en crisis, y quien sabe si con la presencia de Oltra en la candidatura de otro partido, el escenario electoral de 2027 para la coalición se complicaría.