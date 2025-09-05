Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La exvicepresidenta Mónica Oltra. Iván Arlandis

Oltra y Rodríguez disparan los rumores sobre un eventual acuerdo para Valencia

Vuelven a coincidir en la capital, donde el partido del alcalde de Ontinyent ofrece a la exlíder de Compromís encabezar su lista a la alcaldía en 2027

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:50

La exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra y el expresidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, mantuvieron este pasado miércoles un encuentro en una cafetería de Valencia. ... La reunión, desvelada por Esdiario, acrecienta los rumores sobre la posibilidad de que la que fuera líder de Compromís se convierta en el cartel electoral de la Unió Municipalista (UM) para optar a la alcaldía de Valencia.

