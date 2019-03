Oltra advierte a Puig de que no hay razones para que se plantee adelantar elecciones La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra. / EFE Según la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, el «partidismo no debe determinar convocatorias» EUROPA PRESS Viernes, 1 marzo 2019, 15:31

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, advirtió ayer de que «no concurren ninguna de las razones políticas que justificarían adelantar las elecciones autonómicas valencianas, sería una motivación partidista». La líder de Compromís limitó los motivos de un adelanto a cuestiones de ética política, vinculadas a la imposibilidad de seguir ejecutando las iniciativas del Consell. Según Oltra, ese obstáculo no se da en la Comunitat. O sea, que no hay caso.

Así los ha explicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, sólo 24 horas después de que el socialista Ximo Puig, presidente de la Generalitat, señalase en Les Corts que actualmente está inmerso en un proceso de «reflexión, deliberación y decisión» sobre el adelanto electoral. Cómo es posible que Puig se piense algo para lo que, según Oltra, no hay más razones que las partidista, no quiso explicarlo la vicepresidenta, que se limitó a señalar que ella «no glosa» las palabras del dirigente socialista. De este modo, queda verbalizada una discrepancia evidente. Sí Puig adelanta elecciones, presumiblemente al domingo 28 de abril, lo hará en función de una atribución exclusiva que Oltra subrayó ayer que le compete sólo a él, pero que supondría imponer las razones partidistas del PSPV sobre el interés de continuar con la gestión política que se ejerce desde el Consell en el que participan coaligados los socialistas y los nacionalistas de Compromís. Si después de un año manteniendo la tensión sobre la posibilidad de un avance de los comicios, Puig finalmente no hace uso de esa atribución, habrán triunfado las tesis de Compromís. Así parece plantearlo la vicepresidenta.