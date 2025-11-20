Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
Santos Cerdán, este miércoles a su salida de prisión. Efe

Ofensiva del PP en el Senado contra Cerdán

Los populares llamarán en diciembre a la comisión del 'caso Koldo' al ex secretario de Organización del PSOE y a su número dos Juanfran Serrano | No descartan citar a su círculo familiar

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:54

Comenta

El PP considera a Santos Cerdán una pieza clave en la trama de corrupción que atraviesa la columna vertebral del Gobierno e intentará cercar en ... el Senado al que fuera uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez. Los populares echan mano de su mayoría en la Cámara alta para lanzar una ofensiva contra el ex secretario de Organización del PSOE tras su puesta ayer en libertad provisional y su círculo de máxima confianza. Cerdán deberá comparecer en diciembre en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. «Es una oportunidad para que pida perdón, anuncie que devuelva lo robado y detalle qué instrucciones recibía del 'número 1', Pedro Sánchez», aseguró este jueves la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  3. 3 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  8. 8 La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
  9. 9 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  10. 10

    Bernabé coincide con Mazón: la delegada también supo que había muertos a las cinco de la madrugada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ofensiva del PP en el Senado contra Cerdán

Ofensiva del PP en el Senado contra Cerdán