Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de este domingo entrega más de 159.028 a un unico jugador en una popular provincia de España
Leticia Aróstegui

La «nota confidencial» sobre Sánchez: de los negocios del suegro a las vigilancias físicas

Las cinco páginas del informe parapolicial elaborado en 2014 revelan seguimientos en Pozuelo o las «saunas-prostíbulos» que ya desmintió la Justicia

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:05

«Nota Informativa: Riesgos PS. 9 de de noviembre de 2014. Información confidencial». El encabezado del documento que detalla la investigación parapolicial contra Pedro Sánchez, ... su familia y varios allegados políticos se compone de cinco páginas. Es el resumen de un trabajo de campo sin autorización judicial encargado hace 11 años desde la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, cuyo jefe era el comisario Eugenio Pino. Un agente jubilado que fue condenado en firme en febrero pasado a un año de prisión por el llamado 'caso del pendrive de los Pujol': la introducción de pruebas manipuladas en la causa judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  2. 2 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  3. 3

    Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia
  4. 4 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  5. 5

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  6. 6 Dos heridos en el incendio de una finca declarada en ruina tras la dana en Torrent
  7. 7 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  8. 8 Las cinco mejores inmobiliarias de Valencia para alquilar o comprar un piso en 2025, según la Inteligencia Artificial
  9. 9 Dos accidentes complican la circulación durante la tarde en la A-7 y la A-3 de Valencia
  10. 10

    Sin rastro de soluciones para la crisis de vivienda en el último año en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La «nota confidencial» sobre Sánchez: de los negocios del suegro a las vigilancias físicas

La «nota confidencial» sobre Sánchez: de los negocios del suegro a las vigilancias físicas