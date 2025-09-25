Nervios a flor de piel en Les Corts: gritos en los pasillos e insultos entre las bancadas

Llámese polarización, crispación, tensión o mala educación. Se puede llamar de muchas maneras lo que ocurre en Les Corts, pero lo cierto es que se ... trata de una situación novedosa por la intensidad y concentración. Durante años no era raro escuchar algún comentario desafortunado en algún pleno. Las acusaciones de corruptos van y vienen muy alegremente, descalificaciones de todo tipo. No obstante, van cruzándose líneas y acumulándose situaciones tensas cada vez de manera más intensa. Junto a los habituales momentos esperpénticos, han asomado careos de un nivel excesivamente brusco.

Ha empezado la sesión con la negativa de Vox de guardar un minuto de silencio por Gaza, lo que ya ha provocado el malestar de la izquierda. Sin embargo, venían enfadados de casa en la bancada del PSPV después de que la Mesa de Les Corts les vetase dos propuestas de resolución. Con lo fácil que es votar en contra, el PP ha empleado toda su potencia de fuego para que la Mesa del parlamento evitase el debate de las iniciativas socialistas. De este modo, la sesión ha comenzado media hora tarde. Y ya con problemas.

Cuando el síndic de Vox, José María Llanos, explicaba la ante la prensa la negativa de su grupo a guardar el minuto de silencio por las víctimas en Gaza, la diputada de Compromís Isaura Navarro no se ha contenido. Es habitual que los parlamentarios pasen de largo cuando escuchan a sus rivales hacer declaraciones. Sin embargo, Navarro estaba muy atenta a lo que decía Llanos y por dos veces le ha increpado: «¡Mentira!». El síndic voxista no se ha detenido y continuaba con sus argumentos. Algo parecido ha ocurrido horas después, al filo de la hora de comer.

El socialista Ernest Blanch realizaba su intervención en el hemiciclo cuando desde la bancada de la derecha se ha oído un nítido y claro «gilipollas». Desde el PSPV se ha señalado a la diputada voxista Ángeles Criado. El castellonense Blanch seguía pero sus compañeros han puesto pie en pared y el vicepresidente primero, el popular Alfredo Castelló, ha tenido que mediar y pedirle al socialista disculpas por la extemporánea interrupción. Castelló parecía no haberlo oído, y desde el PSPV se conformaron con el comentario mediador.

Una mediación haría falta entre Fullana, diputado de Compromís, y la bancada voxista. Fullana entró al choque con Julia Llopis, y de paso intentó hacer callar a Ana Vega plantado delante de ella con el dedito en la boca, sin logran achantar a la exsindica alicantina. Fullana, que llevaba dos llamadas de atención desde el martes, a un apercibimiento de la expulsión del pleno, se encaró tanto con Llopis que la diputada voxista subió con un bote de Coca Cola en la mano, ante lo cual, la presidenta de la Cámara, Llanos Massó, se lo requisó. Demasiada cafeína estimulante para un pleno ya muy pasado de vueltas.