El diputado del PSPV, Ernest Blanch José Cuéllar

Nervios a flor de piel en Les Corts: gritos en los pasillos e insultos entre las bancadas

Desde la bancada de la derecha se oye un «gilipollas» ante la intervención del socialista Blanch, horas después de que una diputada de izquierdas increpase a Llanos cuando comparecía ante la prensa: «¡Mentira!»

Burguera

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:18

Llámese polarización, crispación, tensión o mala educación. Se puede llamar de muchas maneras lo que ocurre en Les Corts, pero lo cierto es que se ... trata de una situación novedosa por la intensidad y concentración. Durante años no era raro escuchar algún comentario desafortunado en algún pleno. Las acusaciones de corruptos van y vienen muy alegremente, descalificaciones de todo tipo. No obstante, van cruzándose líneas y acumulándose situaciones tensas cada vez de manera más intensa. Junto a los habituales momentos esperpénticos, han asomado careos de un nivel excesivamente brusco.

