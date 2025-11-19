Nando Pastor apunta a nuevo síndic del PP en Les Corts

«Yo no sé nada». La frase más utilizada por los diputados y personal eventual del grupo parlamentario popular en los pasillos de Les Corts. ... El parlamento valenciano ocupa dos edificios pero en realidad los asuntos capitales se dirimen en escasos metros cuadrados. Las oficinas del grupo parlamentario popular eran ayer el epicentro del sitio donde pasan cosas esta semana en la Cámara valenciana. Los diputados del PSPV pasaban por la primera planta y lanzaban miradas furtivas hacia el segundo piso. En la planta baja, donde se ubica Compromís, se hablaba de lo que podía suceder en los negociados del PP, mientras que los principales emisarios de Vox entraban y salían de los despachos más influyentes de los populares, principalmente el que ocupa, todavía, Juanfran Pérez Llorca, en una de las esquinas de la planta segunda del edificio de oficinas parlamentarias.

Muchas cosas se quieren saber y muy pocas personas las saben. Pérez Llorca es de esos políticos a los que les gustan que les subestimes. El alcalde de Finestrat repite constantemene que es un tipo sencillo, «de pueblo», que va con la verdad por delante y que todo lo que hace es más o menos lo esperable. Pero nunca hay que subestimar a quien llega a la secretaria general del PPCV y ahora roza con los dedos la Presidencia de la Generalitat. Pérez Llorca es dueño de sus silencios. A muchos trabajadores del PP les sorprende su aparente tranquilidad frente a las cámaras y medios de comunicación, que este martes pululaban por los pasillos exteriores de las oficinas del PP. Coleguea pero no compadrea, salvo interés nunca reconocido. Es él y pocos más quienes saben lo que ocurrirá durante las próximas horas en el PPCV.

El portavoz del PP en la comisión de investigación sobre la dana, Nando Pastor, se ha convertido en uno de los grandes favoritos para suceder a Juanfran Pérez Llorca al frente del grupo parlamentario popular. El síndic popular aspira a ser presidente de la Generalitat y parece contar con el terreno bastante allanado en lo que respecta a un acuerdo con Vox. Este miércoles, Pérez Llorca reúne a su grupo con el fin de determinar cómo se configurará para abordar tanto el relevo de Mazón al frente de la Generalitat como para cubrir el hueco que deja el actual síndic.

Chulià, portavoz adjunta del PP en Les Corts, hizo este martes mucho pasillo. Durante un buen rato estuvo bien pegada al móvil, ese momento de la mañana en que se supo que el grupo se reunía este miércoles y que Feijóo anunció que Mazón no continuaría al frente del PPCV.

El relevo natural al frente de la portavocía sería el ascenso de Laura Chulià. La ex alcaldesa de Benetússer ha sido la que ha ejercido de portavoz en las ausencias de Pérez Llorca por cuestiones personales y cuando se ha visto requerido por sus obligaciones como alcalde del Finestrat. La vinculación de Chulià con la dana es directa. La sufrió ella y su familia, así que nadie le tiene que contar lo que sucedió ni le puede reprochar ausencia alguna de la zona cero de la debacle. Vive en ella. Es, por tanto, una opción también muy viable. Sin embargo, en los pasillos del grupo parlamentario del PP en Les Corts se indicaba ayer que el ascenso de Pastor es más probable por varios motivos, pero esencialmente por ubicación, por cercanía a los altos mandos del PP y por su militancia en el PP de Alicante, que con la salida de Pérez Llorca de la portavocía parlamentaria se quedaría huérfano de cargos en la Cámara.

La presencia de televisiones y periodistas por los pasillos de la Cámara despertó recelos entre los parlamentarios del PP, que, según admiten varios de ellos, están deseando «pasar página» y que se resuelva toda la situación generada por la dimisión de Mazón. «Ahora mismo estamos todos a la espera», admiten los que se atreven a decir esta boca es mía.

Pérez Llorca subió por el ascensor que conduce a la planta de despachos del PP un poco después de las 11 de la mañana de este martes. Permitió que le grabasen varios 'mudos' los cámaras y se metió en su despacho. Abandonó el edificio parlamentario a las 13 horas.

Pastor suena con fuerza para suceder a Pérez Llorca, entre otras razones y no necesariamente la primera de ellas, porque en Presidencia de la Generalitat ha sido bien vista su actividad en la comisión de investigación de la dana, una percepción que es también muy favorable en el propio grupo parlamentario. Su proximidad a personas con mando en plaza actualmente en la formación popular supone que, de convertirse en síndic, asentaría la continuidad que también supone la candidatura de Pérez Llorca, número dos del PPCV. Y además, Pástor es de la provincia de Alicante, su ascenso permitiría mantener los puestos de relevancia en el resto del grupo parlamentario, además de los equilibrios territoriales. Decantarse por Chulià implicaría que todos los miembros de la Mesa de Les Corts y la propia síndica son del PP de la provincia de Valencia.

De cristalizar la transición, si Pérez Lloca logra pactar con Vox y se convierte en el nuevo president de la Generalitat, el próximo jefe del Consell deberá renunciar a la alcaldía del Finestrat. Será una de las decisiones menos agradables que tenga que tomar en los próximos días, y de hecho, durante los últimos dos años se resistió a ceder la vara de mando de su municipio a pesar de las dificultades para compatibilizar la alcaldía con otros cargos. Sin embargo, Pérez Llorca parece embarcado en una aventura que le obligará a quemar sus naves. No hay posibilidad de retirada.