Nando Pastor, durante la comisión de investigación de la dana. José Cuéllar

Nando Pastor apunta a nuevo síndic del PP en Les Corts

Laura Chulià es la otra opción para situarse al frente de un grupo parlamentario cuyo liderazgo seguirá vinculado a la dana pero cuyos diputados están deseando pasar página a este periodo de transición

Burguera

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

«Yo no sé nada». La frase más utilizada por los diputados y personal eventual del grupo parlamentario popular en los pasillos de Les Corts. ... El parlamento valenciano ocupa dos edificios pero en realidad los asuntos capitales se dirimen en escasos metros cuadrados. Las oficinas del grupo parlamentario popular eran ayer el epicentro del sitio donde pasan cosas esta semana en la Cámara valenciana. Los diputados del PSPV pasaban por la primera planta y lanzaban miradas furtivas hacia el segundo piso. En la planta baja, donde se ubica Compromís, se hablaba de lo que podía suceder en los negociados del PP, mientras que los principales emisarios de Vox entraban y salían de los despachos más influyentes de los populares, principalmente el que ocupa, todavía, Juanfran Pérez Llorca, en una de las esquinas de la planta segunda del edificio de oficinas parlamentarias.

