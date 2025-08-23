Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. Iván Arlandis

Mus reivindica el traspaso de la gestión del litoral a la Generalitat: «Sabemos lo que nos gusta para nuestra costa»

El conseller recuerda que ésta es una competencia arrogada y que «cualquier autonomía que la ha pedido la ha tenido»

EP

Sábado, 23 de agosto 2025, 12:44

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha defendido la transferencia de las competencias a la Generalitat para la gestión de ... la costa de la Comunitat Valenciana, ya que considera que desde el Consell son «más capaces de adecuar lo que necesita el litoral valenciano desde aquí, desde la Comunitat».

