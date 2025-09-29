Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 16 municipios las cancelan completamente
Carles Puigdemont en el mitin en Barcelona del 8 agosto de 2024. EFE

Los Mossos no detuvieron a Puigdemont para no provocar disturbios

Los agentes ratifican ante el juez que no esperaban que huyera tras dar un mitin en Barcelona en agosto de 2024

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:39

Los Mossos d'Esquadra no procedieron a detener a Carles Puigdemont el 8 de agosto de 2024, cuando regresó a Barcelona de manera esporádica el ... día de la investidura de Salvador Illa, para evitar que se produjeran disturbios. Puigdemont estuvo tres días y dos noches en la capital catalana. Había anunciado que se presentaría a la sesión de investidura en el Parlament el día de elección de Illa como president, y participó en un acto de su partido en el Arco del triunfo de Barcelona, muy cerca del Parlament.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  2. 2 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  3. 3 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  4. 4 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  5. 5 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  6. 6 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros quince municipios las cancelan completamente
  7. 7 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  8. 8 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  9. 9 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  10. 10 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los Mossos no detuvieron a Puigdemont para no provocar disturbios

Los Mossos no detuvieron a Puigdemont para no provocar disturbios