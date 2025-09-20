Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia lluvias fuertes acompañadas de tormentas este domingo en la Comunitat y activa los avisos naranja y amarillo
Morant, en un acto que marca el inicio de curso político en Alicante. Efe/Pablo Miranzo

Morant reclama elecciones anticipadas para que Mazón pague en las urnas la gestión de la dana

La dirigente socialista critica la falta de empatía y la ausencia de perdón por parte del presidente del Consell

S. P.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:50

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado que el PP «no tiene perdón, y tampoco ... lo han pedido» por la gestión de la dana --que dejó 228 fallecidos, una de ellas embarazada, el pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia-- y ha reprochado la «impunidad» del president de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón. «Siempre existe el juicio de la ciudadanía y lo pagarán en las urnas», aseveró.

