Morant se escuda en evasivas para defender a Ángel: «No pedimos títulos, sino hoja de servicios»

La líder del PSPV, Diana Morant, ha defendido a capa y espada la oportunidad de situar a José María Ángel como presidente del partido, un ... cargo honorifico que ahora ha abandonado y que la también ministra ha señalado que queda vacante. Morant ha evitado entrar en el fondo de la cuestión por la cual Ángel ya no es el comisionado especial del Gobierno para la reconstrucción tras la dana ni continúa presidiendo el partido, que es la aparición de un título universitario falso en su expediente de funcionario en la Diputación de Valencia. Esa licenciatura le permitió optar a puestos dentro de la corporación provincial y aparecía como una referencia válida hasta cuando Ángel fue nombrado diputado. Mientras otros miembros del Gobierno han evitado defender al histórico dirigente socialista, la ministra de Universidades sí ha loado la figura de Ángel, falso licenciado.

«La presidencia del PSPV la ocupan personas que se han entregado en cuerpo y alma a sus vecinos y al proyecto socialista y que pueden presumir de una gestión eficiente. Estos son los únicos requisitos para ser presidente del PSPV y, desde luego, José María Ángel los cumplía. Nosotros no pedimos títulos, pedimos hoja de servicios. A un político no lo hacen los títulos académicos, sino su currículum de trabajo. Y, desde luego, José María Ángel cumplía con todos los requisitos para ostentar la presidencia», ha señalado Morant.

Cuando la secretaria general del PSPV ha sido preguntada cómo era posible esa titulación falsa, Morant ha asegurado que a Ángel se le han pedido explicaciones y, en su opinión, las ha dado tanto al Gobierno como al PSOE. Ha defendido su decisión de dimitir para, según ella, «defender el valor a proteger, que son las víctimas de la dana» y eso es lo que «importa» al Gobierno y a los socialistas. Dicho esto, no ha querido «entrar en los detalles» sobre su supuesta falsa titulación y ha vuelto a defender su derecho a defenderse desde el ámbito privado.

Morant dice que se han mantenido «muchas conversaciones telefónicas y también a nivel personal» con él en las últimas horas, ha explicado que el PSPV considera que Ángel ha dado sobradas explicaciones y entiende su decisión de dar «un paso al lado». «No le hemos pedido su dimisión», ha subrayado.

De hecho, la líder del PSPV ha asegurado que no se arrepiente de haber encumbrado a Ángel hasta la presidencia del partido: «No soy nadie para hacer un juicio anticipado de cuestiones de las que no tenemos información. No me arrepiento de haber hecho presidente a José María Ángel y no voy a renunciar a él».