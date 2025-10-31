Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Diana Morant, en Cocentaina.

Morant se escuda en el desgaste de Mazón y evita la autocrítica ante su estancamiento

La líder del PSPV incide en que la «reflexión» que pide el jefe del Consell es «teatro» y que debe dimitir y convocar elecciones a pesar de que las encuestas señalan que su candidatura como presidenta no genera ilusión

Burguera

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:23

Diana Morant pide elecciones a pesar de que todos los sondeos señalan saldrá derrotada del envite. Quizá la secretaria general del PSPV busca unos ... comicios autonómicos adelantados que eviten que crezca el rurún sobre la idoneidad de su candidatura en comparación con el tirón potencial de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. La ministra evita la autocrítica y se centra en intentar colaborar en el desgaste al president de la Generalitat, Carlos Mazón, en una situación difícilmente sostenible en el tiempo. Eso no es garantía de que vuelvan las urnas a la Comunitat. El PP podría sustituirlo. En el caso de que volviera a convocarse el voto, la dirigente socialista aparece en clara desventaja, algo que ya han señalado afines y desafines. Pero a Morant no le queda otra salida que jugar ese órdago.

