Morant se escuda en el desgaste de Mazón y evita la autocrítica ante su estancamiento

Diana Morant pide elecciones a pesar de que todos los sondeos señalan saldrá derrotada del envite. Quizá la secretaria general del PSPV busca unos ... comicios autonómicos adelantados que eviten que crezca el rurún sobre la idoneidad de su candidatura en comparación con el tirón potencial de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. La ministra evita la autocrítica y se centra en intentar colaborar en el desgaste al president de la Generalitat, Carlos Mazón, en una situación difícilmente sostenible en el tiempo. Eso no es garantía de que vuelvan las urnas a la Comunitat. El PP podría sustituirlo. En el caso de que volviera a convocarse el voto, la dirigente socialista aparece en clara desventaja, algo que ya han señalado afines y desafines. Pero a Morant no le queda otra salida que jugar ese órdago.

La secretaria general del PSPV ha tildado este viernes de «teatro» el periodo de reflexión de Mazón y ha afirmado que «la única salida posible es su dimisión y la convocatoria electoral».

«Ha tenido un año para tomar la decisión que estamos esperando todos los valencianos y valencianas», ha considerado Morant, quien ha subrayado que «lo ha podido escuchar hasta en doce ocasiones en manifestaciones multitudinarias y en las encuestas donde hasta los votantes del PP le dicen que no puede seguir como president».

La líder de los socialistas valencianos ha apuntado que «ahora la única duda es cómo se ira: porque dimita, le destituyan o le echemos los valencianos en las urnas» y ha remarcado que «Mazón está sentenciado por el pueblo valenciano y tiene que salir de la Generalitat». Además, ha asegurado que «no hay otra salida de esperanza que una convocatoria electoral» y ha remarcado que «el PP se ha convertido en un partido inutil e incapaz de resolver sus problemas internos, los cuales está convirtiendo en un problema de todos los valencianos».

Morant ha censurado que «Abascal haya vuelto a insultar a las víctimas diciendo que su dolor y rabia en el funeral de Estado era un montaje y que Vicente Mompó se sume a esas palabras cuando esa misma mañana estaba aplaudiendo a Mazón» y ha añadido que «mientras todo esto pasa Feijóo lo único que hace es mirar hcaia otro lado»: «Necesitamos una convocataoria electoral para echar al PP y VOX».

La dirigente del PSPV ha acudido este viernes a la Fira de Tots Sants de Cocentaina, un espacio comercial antiquísimo. La feria data de 1346. Casi 700 años. Morant no puede esperar tanto para intentar el asalto al Palau de la Generalitat antes de que alguien pueda plantearse si es ella la persona adecuada para intentarlo.