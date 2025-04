Morant cuestiona la reunión sobre la reconstrucción que pide Mazón a Sánchez: «Es una estrategia de distracción»

Diana Morant, ministra y secretaria general del PSPV, ha cuestionado la oportunidad y los objetivos de la petición trasladada por Carlos Mazón a Pedro Sánchez, ... al que ha dirigido una carta para ofrecerle una reunión en el Palau de la Generalitat para crear una comisión sobre la reconstrucción de los municipios asolados por las riadas del pasado 29 de octubre. Morant ha considerado que se trata de «una nueva ocurrencia» y «una estrategia de distracción» que persigue tapar la gestión de la dana.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras copresidir el acto de reconocimiento a entidades e instituciones vinculadas con la Universitat de València en el marco de su 525 aniversario.

«Estamos ante una nueva ocurrencia del señor Mazón para que se nos olvide que el viernes escuchamos decir a su exconsellera (Salomé Pradas, en su declaración como investigada) que no tenía ni idea de su trabajo», ha destacado la ministra de Universidades. «O para que también se nos olvide que el segundo de Emergencias (Emilio Argüeso), a las 14.44 horas, envió un WhatsApp a la vicepresidenta primera (Susana Camarero) advirtiéndole de que los barrancos estaban a punto de colapsar, y que esta lo único que tenía que aportar fue 'jope, si necesitas algo me dices'», ha señalado la socialista en referencia a la respuesta de la aludida que figura en el listado de comunicaciones presentada por el ex secretario autonómico.

Respecto a la necesidad de la comisión propuesta, ha defendido la aportación del Gobierno Central -ha hablado de 5.000 millones ya transferidos a afectados, comercios, trabajadores o ayuntamientos- y se ha preguntado si es necesario impulsar otro órgano de este tipo. «¿Cuántas comisiones hay a día de hoy para la emergencia? Me parece que son son cinco o seis. ¿Cuántos ministros han venido aquí a trabajar coordinadamente? ¿Cuántas comisiones, como por ejemplo la creada por el Gobierno y en la que está está el vicepresidente (Gan Pampols) se tienen que generar?», ha reflexionado.

A juicio de Morant, «como el señor Mazón está en su reconstrucción personal, en su relato, necesita de efectos especiales como esta carta», y ha considerado que Sánchez la «atenderá», lo que no significa que se vaya a producir el encuentro entre dirigentes, pues ante la insistencia de los medios sobre si acudirá a Valencia ha reconocido que no podía aventurar qué pasará al haber sabido de la petición en las últimas horas. Sí ha defendido que se le dará «cumplida respuesta».

Por último, ha reiterado la idea de que el Consell pretende «desviar la atención de lo que está siendo un escándalo en esta comunidad», pues a su juicio se está descubriendo «que no tenemos a nadie al timón y que quienes tenían que estar al mando de la emergencia sabían lo que estaba pasando». Para armar su ataque, se ha referido a la declaración de Argüeso y al citado mensaje. «Lo sabía él y también la vicepresidenta primera de la Generalitat, la señora Camarero, y no tomó ninguna medida, ni siquiera para las residencias que estaban en esa zona sobre la que avisaba el señor Argüeso. La señora Camarero, el Consell actual, no una ex consellera, se fue por la tarde a repartir premios. Están ahora en la reconstrucción de su propia imagen», ha sentenciado.