Morant se apunta a la apertura de curso de la AVL, en plena bronca con Mazón por la propuesta de cambio de nombre

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, asistirá y tomará la palabra este próximo viernes en el acto formal de apertura del curso ... académico 2025-2026 de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que tendrá lugar este viernes en el salón de actos de Sant Miquel dels Reis. Así figura en la comunicación remitida por la entidad normativa del valenciano, en la que se precisa que Immaculada Cerdà, secretaria de la institución, leerà la memoria de la entidad, que también intervendrá la presidenta de la AVL Verònica Cantó, mientras que Morant cerrará la parte de los parlamentos.

Morant, de hecho, y acudió a la apertura del curso académico 2024-2025 de la entidad normativa. Fuentes de la Generalitat explican que en representación de la administración autonómica acudirá el director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, Ignacio Martínez Arrúe.

El acto de apertura del nuevo curso académico de la entidad normativa viene marcado por el anuncio del president de la Generalitat, Carlos Mazón, de proponer el cambio de denominación de la institución por el de Acadèmia de la Llengua Valenciana. Una propuesta, planteada en el transcurso del último debate de política general celebrado en Les Corts, para la que el PP no dispone de la mayoría necesaria para aprobarla, porque requeriría de una reforma del Estatuto de Autonomía que requiere del voto favorable de dos terceras partes de la Cámara autonómica.

Una propuesta que, en todo caso, ha encendido una vez más el debate sobre las señas de identidad, en paralelo a la negativa del Gobierno central a reconocer el valenciano en Europa, y al debate sobre la denominación 'valenciano/catalán' que la propia ministra Morant hizo suyo al sostener hace pocas fechas que esa era la posición que defendía el Gobierno de Pedro Sánchez, aún a pesar de que el Estatuto de Autonomía recoge la denominación 'valenciano'.

La ministra, que también es la secretaria general del PSPV, acaba de impulsar además un decreto en el consejo de ministros que permite subvencionar con 198.000 euros a la Acadèmia. Una cantidad con la que compensa, se asegura, el recorte impuesto a la AVL en los presupuestos de 2025 pactados por PP y Vox. Aunque la cifra sigue siendo inferior a las subvenciones que ya venían recibiendo las academias oficiales del catalán, el gallego y el vasco, que reciben del departamento de Morant ayudas de 333.000 euros.

Desde la Generalitat, el conseller de Educación José Antonio Rovira ha llegado a afear a la AVL que guardara silencio ante la negativa del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a defender el uso del valenciano en la UE en situación de igualdad con catalán, gallego y vasco. La ministra, por su parte, replicó que la referencia al catalán debía de entenderse por extensión al valenciano.