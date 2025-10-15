Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Diana Morant y Verònica Cantó, en el centro, en la apertura del curso 2024-2025. LP

Morant se apunta a la apertura de curso de la AVL, en plena bronca con Mazón por la propuesta de cambio de nombre

La Generalitat estará representada en el acto de este viernes por el director general de Política Lingüística

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:07

Comenta

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, asistirá y tomará la palabra este próximo viernes en el acto formal de apertura del curso ... académico 2025-2026 de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que tendrá lugar este viernes en el salón de actos de Sant Miquel dels Reis. Así figura en la comunicación remitida por la entidad normativa del valenciano, en la que se precisa que Immaculada Cerdà, secretaria de la institución, leerà la memoria de la entidad, que también intervendrá la presidenta de la AVL Verònica Cantó, mientras que Morant cerrará la parte de los parlamentos.

