Morant y Albares, reprobados por Les Corts por no reconocer la singularidad del valenciano

La mayoría de Les Corts, con los votos del PP y Vox, ha reprobado a los ministros Albares y Morant por «despreciar la lengua valenciana, ... que en realidad es un modo más de desatender a los valenciano».

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha negado a principios de este mes a reconocer el carácter oficial del valenciano como lengua propia de la Comunitat y ha sostenido que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez únicamente solicitará el reconocimiento en Europa como lenguas oficiales de catalán, gallego y euskera. El PP ha presentado una reprobación. Vox ha añadido a la ministra Diana Morant, por refrendrar la opinión de Albares.

Pérez Llorca abunda en el modo en que el ministro ignoraba todo lo relacionado con la Comunitat, con su lengua. «El ministro ni sabe ni quiere saber que el valenciano es una de las lenguas cooficiales del país y que merecemos el mismo trato. No es una cuestión de lengua, sino de estrategia de menosprecio. Nos pasa con la lengua, la financiación, la inversión, el FLA, la dana... y hay que ponerle fin a todo esto», ha indicado el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca: «El valenciano está reconocido por ley, que así se llama y tiene los mismos derechos que otra lengua».

Vox ha presentado una enmienda, que fue defendida por José María Llanos. El síndic voxista enumeró situaciones hirientes para la Comunitat: «No es bastante que el Gobierno no nos ayude, que el CHJ no avisase de la dana, o que el PSOE regale el dinero a Puigdemont e Illa... estos atentados, este terrorismo moral y político no era bastante. Albares tuvo la caradura, la desvergüenza, de burlarse, mofarse y ningunear a la lengua valenciana».

«A Albares le pagamos el sueldo, y nos desprecia. Y Compromís apoyando la jugada como parásitos, con Morant diciendo que el cataán y el valenciano son lo mismo. Pues no, señora ministra. Algunos quieren hablar de un valenciano de pueblo, pero no, para nada. Que nos impongan una lengua artificialmente no le da a eso un rango científico, porque para eso tenemos nuestras instituciones. Vamos a apoyar su reprobación a Albares por traicionar a más de cinco millones de valencianos. Y queremos que se añada también la reprobación a Morant por contribuir a todo eso. La ministra nos ha dado una orden: que todos nos debemos ver incluidos cuando se habla del catalán. Y dijo también que hablamos de bobadas. ¿Pero no será un bobo o una boba el que diga que hablamos una lengua que no es la nuestra, o que pretende ganar unas elecciones traicionando al pueblo valenciano, o el que tiene asesores que le instan a decir tantas bobadas?», ha explicado Llanos.

Y Pérez Llorca ha asumido esa reprobación de Morant. «Me sorprende que alguien que sea ministra de Sánchez se plantea ser presidenta de la Generalitat», ha señalado Pérez Llorca.

Jesús Pla, de Compromís, ha tildado de «impostura» la posición del PP por defender esta propuesta mientras en la UE no se acuerdan del valenciano. «¿Cuántas propuestas han hecho ustedes para que el valenciano sea una lengua oficial? Ninguna», se ha preguntado y respondido el diputado nacionalista. Pla incidió en que los populares ignoran los preceptos de la AVL, y se ha preguntado por qué, además, la ataca, estrangula económicamente e intenta ahora convertir el valenciano en un conflicto.

Pérez Llorca ha interrogado a Pla sobre si el valenciano y el catalán son la misma lengua y ha insistido en que Compromís ejerce de «pagafantas», y lamenta que «una vez más, ustedes dan la 'cabotá' y se callan».

Pla le ha replicado que el foco de atención se desvía, por parte del PP y Vox, para intentar salvar a Mazón. «Quieren marearnos con un nuevo conflicto identitario y esta vez no les va a salir bien. Ni con los teatrillos de la bandera ni con los de la lengua lograrán que al pueblo valenciano se le olvide lo que ha pasado en la dana. En esta vida no se puede tener todo, y ser de centro y a la vez de extrema derecha, que para eso están sus socios (de Vox). No vamos a perder ni cinco minutos con debates estériles y seguimos pidiendo que Mazón declare ante el juzgado, en valenciano, castellano, inglés o gallego», ha indicado el parlamentario de Compromís.

El portavoz adjunto del PSPV, José Chulvi, se ha preguntado si también van a reprobar a Vargas Llosa, que también relaciona al valenciano y al castellano. «Ustedes buscan salir de El Ventorro como sea. Los valencianos llamamos a nuestra lengua valenciano con toda la razón, sin problema con el catalán. El problema lo tienen ustedes, que no quieren estudiar los que no sean valencianos, como el propio Jaume I, que nación en Montpellier. ¿De verdad que no se cansan de hacer el ridículo? Los valencianos estamos orgullosos de hablar valenciano, de amar a nuestra lengua, y la defenderemos aquí, en Madrid, en Bruselas o en el fin del mundo», ha asegurado Chulvi.

El sindic popular le ha replicado al socialista que no entiende su posición. «Su problema es su sumisión a Puigdemont, y aquí hablan mucho del valenciano, pero fuera no. Nuestra lengua está reconocida legalmente, y no sé por qué ustedes callan cuando no se reconoce. Solo tienen ojos para mantenerse en el poder, y los valencianos padecemos el sueño de Puigdemont de los països catalanes. E insisto, que no puede ser presidenta de la Generalitat una persona que quiere que al valenciano se le llame catalán», ha indicado Pérez Llorca.

Chulvi ha lamentado «tener un debate de barra de bar», y ha preguntado al PP si les parece bien que los maestros valencianos trabajen en Cataluña o Baleares «o van a reclamar que no les dejen trabajar allí».

«A ustedes les motiva mucho votar contra el valenciano, y por ello quieren que también en la propuesta se hable en valenciano, para poder votar en contra también en Bruselas, como han hecho en el Senado o en el Congreso. El valenciano es para usted un parche para tapar las vergüenzas de Mazón. El PP viene a rasgarse las vestiduras, cuando atacan al valenciano por vía presupuestaria, a través de À Punt, negando que se hable en el Congreso... así que su credibilidad en la defensa del valenciano es ninguna», ha indicado Chulvi.