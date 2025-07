Mompó dice estar «tranquilo» por convertirse en blanco prioritario de la izquierda tras su declaración judicial

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha asegurado estar «muy tranquilo» tras sus declaraciones como testigo ante la jueza de la ... dana. Mompó, que ha pasado a ser objeto de críticas desde sectores de la izquierda, se ha defendido asegurando que no ve «ninguna posibilidad» de terminar siendo investigado y ha acusado a la oposición de utilizar políticamente su comparecencia judicial. Los partidos contrarios ya pedían este jueves medidas contundentes contra Mompó y todo el gobierno de Mazón.

La secretaria general del PSPV y ministra de ciencia, Diana Morant, informaba sobre el peligro en el que se han convertido él y su gobierno «para la ciudadanía». Aparte, el letrado de Ciudadanos en la Acusación Popular, Eduardo García-Ontiveros, comparecía el jueves frente a los medios antes de salir Mompó: «Lo que ha dicho no ha aclarado nada». El abogado añadió que el dirigente del PP solo se «ha dedicado a tirar balones fuera».

«Estoy muy tranquilo respecto a la imputación y a todo lo que rodea mi intervención», ha afirmado el dirigente del PP durante una visita a las obras de la Plaza de Toros de Valencia este viernes. En sus declaraciones ha insistido en que su testimonio ante la jueza fue coherente y transparente: «Lo único que intento es contar la verdad por delante, como he hecho desde el primer día, no necesito tener a la jueza delante para contar la verdad».

Mompó ha lamentado que ahora haya «gente intentando hacer ver» que en algún momento él cambió su declaración frente a la jueza, algo que rechaza tajantemente. «Ni tengo memoria selectiva ni he variado mis palabras», ha remarcado.

El presidente provincial ha puesto énfasis en que su participación en el procedimiento judicial ha sido como testigo, y ha recalcado que su única intención ha sido «contar la verdad» de lo que vivió durante las horas críticas del 29 de octubre, cuando se activaron los protocolos de emergencia por riesgo de colapso de la presa de Forata.

En cuanto a la polémica sobre el barranco del Poyo, uno de los puntos clave de la investigación por el impacto de las lluvias, Mompó ha sido categórico: «No se habló nunca antes del barranco del Poyo antes de enviar el ES-Alert. No se dijo nada antes». Ante las acusaciones veladas de falta de previsión, Mompó ha defendido su actuación y ha lanzado una reflexión política: «Mi currículum es de verdad. No me invento licenciaturas ni intento engañar a la gente. A partir de aquí, interpretaciones, por supuesto, esto es política».

El dirigente popular también ha apuntado hacia una supuesta intencionalidad detrás de las críticas: «He dado la cara desde el primer día, y ahora me convierto en objetivo prioritario de la izquierda. No necesito tener a la jueza delante para contar la verdad».

Finalmente, Mompó ha señalado que, aunque no recuerda cada conversación o minuto exacto de aquella jornada, sí tiene claro que «todo cambió a partir de las siete de la tarde», cuando se les advirtió del posible colapso de la presa de Forata, lo que precipitó el envío del mensaje de alerta masiva (ES-Alert).