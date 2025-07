Mompó a la jueza de la dana: «Es imposible que yo hablara con Mazón del Es Alert»

Vicent Mompó es el presidente de la Diputación de Valencia y testigo directo de todo lo que aconteció en el Cecopi la fatídica tarde del ... 29 de octubre. El líder popular ha salido reforzado políticamente como figura clave del PP por dar constantemente la cara ante la opinión pública. Esto también le ha generado algún problema. Por ejemplo, con una de las entrevistas más polémicas, la que concedió a La Sexta. Ha asegurado que dijo la verdad, pero precisó que el programa está «manipulado», en el sentido de editado. «Se pasa de 50 minutos a 20 ó 30».

A las 18 horas no podía tener información del barranco del Poyo, ha querido aclarar respecto a esa entrevista. La llamada se produjo a partir de las 19 horas. Fue Avelino Mascarell, presidente del Consorcio de Bomberos, el que habló con la alcaldesa de Chiva y le contó lo que estaba sucediendo. Mascarell se lo trasladó al testigo ya por la noche, según ha explicado ante la titular del órgano.

El otro punto controvertido de la entrevista son las conversaciones con el presidente Mazón. Esto lo sabe por el móvil de Mazón, pero no por el suyo porque él, como ya dijo en su momento, borra las llamadas. «La primera llamada que tengo con Mazón es a las 17.45, no se lo cojo y se la devuelvo a las 17.46. Hablo unos 40 segundos y le paso el contacto del alcalde de Utiel. »No sé de lo que hablé, supongo que de Utiel«. De nuevo, a las 18.25 »me llama y hablamos 18 segundos«. Le pidió el contacto del alcalde de Cullera. »Algo hablaríamos de la emergencia, supongo«. No ha sido claro respecto al contenido porque no lo recordaba.

La jueza le ha preguntado acerca de otro de los aspectos de la entrevista, la supuesta intermediación de Mazón en el envío del Es Alert. La magistrada ha aclarado que no investiga al presidente -no puede, por otra parte- pero ha señalado que su papel pudo ser determinante en la forma en la que los dos investigados adoptaron o no sus decisiones. «Es imposible que hablara con el presidente del Es Alert», ha corregido respecto a esta cuestión.

La magistrada le ha recordado que al menos uno de los funcionarios a las 18.09 -otros hablan de las 18.30- sabía que se planteaba el SMS masivo. «Para mi empieza a existir a las siete de la tarde cuando el presidente de la CHJ dice que en dos horas Forata colapsa». A continuación, es cuando Jorge Suárez, el funcionario de más alto rango de todo el operativo, comienza a explicar esta cuestión. En ese intervalo de tiempo, entre las 19 horas y las 20.11, «no hablo con el presidente». «Es pura lógica», remata.

Mompó también estuvo presente en un par de conversaciones entre la consellera Salomé Pradas y el presidente. «Tampoco hablaron del Es Alert», ha asegurado. El dirigente del PP desconocía lo que se estaba hablando con anterioridad en el centro de Emergencias. La jueza ha mostrado cierta desconfianza hacia el relato de Mompó. «Me cuesta un poco creer que los miembros del Cecopi no supieran lo que pasaba fuera».

El testigo ha insistido en que el mensaje que se envió fue únicamente por el riesgo de Forata. «Antes de las 20.11 no se habló de l'Horta Sud. No se habló de nada que no fuera Forata», mantuvo durante su comparecencia. «El peligro no se vio porque los técnicos no nos informaron de eso y no se tomaron medidas». Esto ha sido una de las claves de la comparecencia. "No se nos dio ninguna información que nos anticipara qué iba a pasar".

La declaración de Mompó estuvo trufada de "creo" y "no me acuerdo". La Fiscalía le reclamó que fuera más concreto o que explicara lo que él recordaba de manera clara. Admitió que no entendió por qué se tardaba tanto en enviar el SMS, de ahí su famosa frase "mandad el puto mensaje ya", pero luego le explicaron todas las formalidades y autorizaciones que comportaba el uso de la herramienta. De hecho, a día de hoy, le sigue pareciendo una "barbaridad".