Mompó, sobre si Mazón debe dimitir o seguir en la reconstrucción: «Yo no decido»

El líder popular de la Diputación, preguntado por si se puede seguir trabajando junto al jefe del Consell, se pone de perfil y señala que «ni decide ni pone presidente ni de la Generalitat ni del Gobierno»

EP

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:25

Comenta

El presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Vicent Mompó, ha acusado a Moncloa de haber «orquestado y organizado» el funeral de ... Estado de la dana y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «utilizar a al Rey para proteger su imagen», al tiempo que ha asegurado que «comprende» el dolor que expresaron los familiares de víctimas en sus abucheos contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón. Precisamente, en relación al líder de los populares en la Comunitat, Mompó se ha manifestado intensamente ambiguo. Ni quita, ni pone rey, ni hace, ni decide.

