Mompó, sobre si Mazón debe dimitir o seguir en la reconstrucción: «Yo no decido»

El presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Vicent Mompó, ha acusado a Moncloa de haber «orquestado y organizado» el funeral de ... Estado de la dana y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «utilizar a al Rey para proteger su imagen», al tiempo que ha asegurado que «comprende» el dolor que expresaron los familiares de víctimas en sus abucheos contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón. Precisamente, en relación al líder de los populares en la Comunitat, Mompó se ha manifestado intensamente ambiguo. Ni quita, ni pone rey, ni hace, ni decide.

«A mí me parece una falta de respeto institucional que el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y sus Majestades no puedan entrar juntas a un acto. Eso no lo orquestaron las víctimas, lo orquestó quién preparó el acto, y ahí está el error para mí. Lo importante de ayer no era Mazón, no era Sánchez y, si me apuran, no eran sus Majestades: eran las víctimas».

Así lo ha manifestado a los periodistas antes de inaugurar un foro sobre el papel de los ayuntamientos frente a catástrofes, preguntado por los abucheos al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en el funeral y por cómo debe interpretarlos el PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, asistió este miércoles al acto en homenaje a los 237 fallecidos en la dana.

Mompó ha admitido que no piensa que los abucheos contra Mazón fueran organizados por Moncloa, ya que «los familiares tienen derecho a expresar su dolor».

«Los políticos tenemos que estar a la altura. Lo que tenemos que hacer precisamente es empatizar más con ellos y entender su dolor», ha indicado Mompó, quien ha matizado que «eso no quita que es evidente que Sánchez incluso utilizó al Rey para proteger su imagen» en el funeral.

Preguntado por qué lectura debería hacer el PP de Feijóo respecto a los abucheos hacia Mazón, ha dicho que los 'populares' hacen «lecturas internas» y analizan «todo», al igual que los medios de comunicación, aunque eso queda «dentro de la vida del partido y de las decisiones que se toman con los dirigentes».

«No fue un acto agradable para nadie, especialmente para los familiares», ha reiterado. Cuestionado entonces por si el PP debería tomar ya una decisión sobre la continuidad de Mazón, Mompó ha asegurado que «el partido toma decisiones todos los días. Otra cosa es que haya decisiones que se puedan tomar, otras que no se puedan tomar, o otras que tomamos y la gente puede entender. Al final, el día a día continúa, tenemos que continuar».

«No decido»

Para el presidente provincial del PP, hay asuntos que superan su poder y hasta su capacidad de entendimiento y solo puede seguir adelante. Así está la situación. Al ser preguntado entonces por si se puede seguir trabajando junto a Mazón en la reconstrucción, ha contestado: «Es nuestra obligación. Yo, como presidente de la Diputació, no decido». E interpelado por cuál es su convicción, ha afirmado que «es que el presidente del Gobierno no es un digno presidente del Gobierno de España».

«Las elecciones son las que son, el resultado es el que es y, al final, Vicente Mompó ni decide ni pone presidente ni de la Generalitat ni del Gobierno», ha expuesto, para volver a defender que en la Diputació (PP-Ens Uneix) han «demostrado que se puede gobernar con gente que piensa diferente», ha indicado Mompó.

Mompó ha repartido críticas en su particular autocrítica sobre la gestión de la dana: «No hay ningún político que pueda estar contento, yo no lo estoy tampoco, de lo que hicimos ese día. Se hicieron muchísimas cosas, hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, pero ya en un año de vista se demuestra que no fue suficiente».