Mompó exhibe músculo en Buñol y carga contra el Gobierno: «Cuando toca remangarse, hacen lo que mejor saben: el perro» El líder provincial eleva el tono ante más de 700 personas tras la reunión de la junta directiva provincial

Redacción Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:03 | Actualizado 14:33h.

El presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, ha instado a los municipios a hacer política «con mayúsculas» frente a la izquierda: «Ante su doble moral, solo hay una alternativa: unión, trabajo y política en mayúsculas. ¿Y qué significa la política en mayúsculas? Significa trabajar sin descanso para que nuestros vecinos vivan en pueblos más limpios, más seguros y con más oportunidades. Significa fiscalizar al gobierno, proponer mejoras, escuchar a la gente en la calle, generar confianza e ilusión. Ante el barro, la propuesta; ante el ruido, el diálogo; ante la división, trabajo, trabajo y más trabajo».

Es uno de los mensajes principales que el líder provincial ha lanzado a los asistentes al almuerzo que se ha celebrado tras la reunión de la Junta Directiva Provincial, que ha presidido junto con la Secretaria General, Reme Mazzolari, el Coordinador General, Carlos Gil, y el Secretario General Autonómico, Juanfran Pérez Llorca.

«Mientras hoy estamos aquí más de 700 compañeras y compañeros, el PSPV se esconde en la biblioteca de Buñol. Y digo que se esconde porque este municipio fue golpeado por la Dana. ¿Sabéis qué ha hecho el Gobierno de España aquí? Nada. Han ingresado a las arcas municipales 14 millones de euros para reparar el puente Goya, la carretera del Hortelano o la del Ruedo y las obras, once meses después, siguen sin empezar», ha criticado Mompó.

En la misma línea, ha asegurado que «se les llena la boca con titulares y anuncios millonarios, pero cuando toca remangarse, hacen lo que mejor saben hacer, el perro». Por el contrario, ha subrayado, «la Diputació de València reabrió en junio el puente de la CV-425 después de reconstruirlo por completo. Antes, mano a mano en la UME, instalamos un puente militar para restablecer el paso en un punto clave para la gestión de residuos de la provincia».

Además, ha recalcado, «mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se preocupaba de pagar publicidad en redes sociales en campañas de desprestigio a nuestro gobierno, nosotros ya estábamos en marcha. A día de hoy, hemos reconstruido más de 800 kilómetros de carreteras y 29 puentes, hemos limpiado más de 360 garajes, hemos repuesto más de 1.400 equipos informáticos en 37 ayuntamientos devastados por la riada. La Diputación ha vuelto a ser útil».

«Esa es la diferencia: ellos hacen fotos, nosotros hagamos obras. Ellos venden humo, nosotros trabajamos y resolvemos problemas», ha declarado, al tiempo que ha defendido que cuando gobierna el Partido Popular, los pueblos avanzan; cuando gobierna el Sanchismo, los pueblos se estancan».

Por otra parte, Mompó ha denunciado «el episodio vergonzoso del ministro Albares negando directamente la existencia del valenciano y la hipocresía en el caso Ábalos, en los problemas con las pulseras antimaltrato y con Gaza: son los números uno al enviar a la Armada en Gaza para proteger a la Flotilla; pero en la provincia de Valencia, después de sufrir la peor catástrofe de nuestra historia, si quieren ayuda, que la pidan».

Por todo esto, ha explicado, «hemos elegido Buñol, porque este pueblo simboliza perfectamente lo que somos capaces de hacer. Aquí, el Partido Popular, Virginia Sanz al frente y el magnífico equipo que le acompaña, ha recuperado el gobierno municipal desprendido de años de improvisación y de falta de rumbo. Aquí, el PP ha vuelto a poner orden, ha vuelto a poner cordura, ha vuelto a poner sentido común. Y esa es la hoja de ruta que queremos seguir en cada rincón de nuestra provincia y en cada institución».

Así, Mompó ha finalizado con una petición: «continuemos trabajando, paso a paso, día a día. Cada acción suma para transformar nuestros pueblos, para fortalecer el proyecto del Partido Popular y para mejorar la vida de nuestras vecinas y nuestros vecinos».