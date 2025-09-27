Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes entrega 130 millones de euros a un único acertante
El presidente de la Diputación de Valencia Vicent Mompó. Efe

El difícil equilibrio de Mompó: defiende el cambio de nombre de la AVL pero acepta que la subvencione Ens Uneix

El presidente de la Diputación reprocha al ente normativo que no promocione las formas más valencianas y su silencio con Albares

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:44

A Vicent Mompó se le ha considerado en muchas ocasiones como un verso suelto en el seno del PP valenciano. El presidente de la Diputación ... y líder provincial de los populares encabeza una manera de entender la relación de su partido con el valenciano que apuesta por el uso y la promoción de nuestra lengua, incluso más allá de las líneas rojas marcadas tradicionalmente por su partido. A Mompó se le ha visto acudir a las Trobades que convoca Escola Valenciana, incluso en una edición, la de 2024, en cuyo manifiesto se hacían referencias a la unidad de la lengua. El líder provincial, natural de Gavarda, se ha referenciado en su partido como el principal valedor de la promoción lingüística del valenciano. Un papel que le permite situarse como contrapeso en un partido al que históricamente le ha costado hacer suya la defensa de la lengua propia de la Comunitat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  2. 2 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  3. 3 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  4. 4

    Los primeros pisos turísticos de Valencia se reinventan tras la moratoria de Catalá
  5. 5

    El Gobierno frena el plan de Mazón para elegir Castellano o Valenciano en la selectividad
  6. 6 Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal
  7. 7

    El fotógrafo que retrató la Valencia del desarrollismo
  8. 8

    ¿Quién vive en los coliving de Valencia? Estos son los perfiles más comunes en las casas de moda
  9. 9

    Tres responsables de Sanidad, procesados por impedir que una psiquiatra ocupara la plaza que obtuvo en una oposición
  10. 10 Mislata se adelanta y aprueba la suspensión de clases con alerta naranja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El difícil equilibrio de Mompó: defiende el cambio de nombre de la AVL pero acepta que la subvencione Ens Uneix

El difícil equilibrio de Mompó: defiende el cambio de nombre de la AVL pero acepta que la subvencione Ens Uneix