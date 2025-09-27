El difícil equilibrio de Mompó: defiende el cambio de nombre de la AVL pero acepta que la subvencione Ens Uneix

A Vicent Mompó se le ha considerado en muchas ocasiones como un verso suelto en el seno del PP valenciano. El presidente de la Diputación ... y líder provincial de los populares encabeza una manera de entender la relación de su partido con el valenciano que apuesta por el uso y la promoción de nuestra lengua, incluso más allá de las líneas rojas marcadas tradicionalmente por su partido. A Mompó se le ha visto acudir a las Trobades que convoca Escola Valenciana, incluso en una edición, la de 2024, en cuyo manifiesto se hacían referencias a la unidad de la lengua. El líder provincial, natural de Gavarda, se ha referenciado en su partido como el principal valedor de la promoción lingüística del valenciano. Un papel que le permite situarse como contrapeso en un partido al que históricamente le ha costado hacer suya la defensa de la lengua propia de la Comunitat.

Mompó defiende la Acadèmia Valenciana de la Llengua. «Mi postura es muy clara; es un organismo estatutario y merece respeto. El valenciano es nuestra lengua y no es propiedad de ningún partido ni de una élite académica: es patrimonio del pueblo valenciano», señala. Eso sí, el dirigente popular matiza que eso no quiere decir «que estemos de acuerdo con todas las decisiones que se han tomado en los últimos años, porque algunas se han alejado de la realidad social». Y añade: «Lo que defendemos es que la AVL esté al lado de la calle, de la gente que habla valenciano cada día, y que sea un instrumento para proteger y promocionar nuestra lengua sin complejos y con orgullo».

¿Y el cambio de nombre de la AVL por el de Acadèmia de la Llengua Valenciana propuesto por Carlos Mazón en el debate de política general? Mompó considera que el nombre de una institución «es mucho más que una etiqueta: refleja su razón de ser. Por eso considero que este cambio es un paso en la buena dirección. La Acadèmia ha de estar al servicio del valenciano, de su defensa y de su promoción».

El presidente de la Diputación de Valencia reprocha que en los últimos años «ha habido académicos que ni han promovido, ni han impulsado, ni han defendido nuestras formas (lingüísticas). No hay que ir muy lejos para sorprenderse, ¿o es que no sorprende que la Acadèmia no haya dicho nada sobre el ataque del ministre Albares (que confirmó que el Gobierno no pedirá el reconocimiento del valenciano en Europa) que negó directamente la existencia del valenciano?».

Mompó se ha vuelto a mostrar partidario de que, dentro del diccionario de la AVL se busque siempre la promoción de las formas más valencianas. «Tenemos mil ejemplos. Sólo tenemos que ver los libros de texto de nuestros hijos, los medios de comunicación… ¿'Gaudir' es la forma que utilizamos nosotros?», se pregunta. «¿Qué madre o qué padre nos ha enseñado a despedirnos diciendo 'fins aviat' por no hablar de 'tothom', 'aquesta' o muchos otros ejemplos. Formas que no gustan a los valencianos y que no ayudan a que la gente se encuentre cómoda hablando valenciano», zanja.

El líder provincial del PP considera que las instituciones han de fomentar, impulsar y proteger el valenciano «y tenemos que hacerlo escuchando más a la ciudadanía y evitando que ese espacio quede reservado a las élites. La lengua valenciana es patrimonio de todos y necesitamos una Acadèmia próxima, abierta y comprometida con lo que somos los valencianos».

La defensa del cambio de nombre de la AVL y la crítica implícita por la falta de promoción de las formas genuinamente valencianas contrasta con el respaldo a la ayuda financiera que la corporación que preside presta a la entidad normativa desde la vicepresidencia que encabeza Natàlia Enguix, que ya ha anunciado que la corporación se hará cargo de aquellas actividades que estaban programadas por en el ente normativo y que los recortes impuestos por Vox en los últimos presupuestos de la Generalitat obligaron a paralizar.

«Ens Uneix gestiona sus áreas y son libres de elegir en qué destinen esos recursos. En este caso, muchas son acciones que venimos haciendo desde el primer año en el área de Foment de l'Ús de Valencià, que depende de esta Presidencia», señala Mompó. «Editar cómics, ceder espacios para exposiciones o promocionar autores valencianos es también fomentar, impulsar y proteger nuestra lengua», señala.

«Ens Uneix gestiona sus áreas y son libres de elegir en qué destinan esos recursos», señala Mompó

Enguix anunció ayudas a la AVL por valor de 200.000 euros –la misma cantidad anunciada por el ministerio de Ciencia que dirige Diana Morant y que el Gobierno aún no ha tramitado-. La primera acción será la reimpresión de 22 cómics por un importe de 40.000 euros y la edición de dos cómics más, uno dedicado a Sor Isabel de Villena y otro a Sofía Salvador, maestra, escritora e hija de Carles Salvador, que se pagarán desde el área de Igualdad.

La otra acción importante es la conmemoración del escritor del año, en este caso, Francesc Almela i Vives, archivero, cronista oficial de la ciutat de Valencia y bibliófilo. La Diputación, con el asesoramiento de la AVL, preparará la exposición y la dejará a disposición de la Acadèmia para que recorra los pueblos valencianos como se hace con todos los escritores del año.