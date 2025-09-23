Mompó, a Bielsa: «Me pide que reciba a las víctimas de la dana. ¿Ha recibido usted a los familiares de las niñas que murieron en el hinchable de Mislata?» Máxima tensión en el pleno de la corporación entre el president de la Diputación y el portavoz socialista, que censura la «bajeza moral» del dirigente popular

JC. Ferriol Moya Valencia Martes, 23 de septiembre 2025, 15:02 Comenta Compartir

El pleno de la Diputación de Valencia celebrado este martes ha vivido el momento de mayor tensión en lo que va de legislatura. El presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, y el portavoz del grupo socialista, Carlos Fernández Bielsa, han protagonizado un agrio enfrentamiento, con reproches mutuos que, según ha advertido el dirigente socialista, marcarán «un punto de inflexión» en la legislatura. Mompó ha reprochado a Bielsa que le pida que reciba a las víctimas de la dana, pese a que la Diputación no tiene competencias en la gestión de esa emergencia, mientras él no recibe a los familiares de las dos niñas que perdieron la vida mientras jugaban en un hinchable en Mislata.

El rifirrafe se ha producido a partir de un debate sobre modificaciones presupuestarias. Bielsa ha mostrado su disconformidad con la forma del equipo de gobierno de la Diputación de llevar a cabo esas modificaciones de crédito. «Parece que resucitan la diputación de Rus, del besamanos y del amiguismo», ha dicho Bielsa, que ha recordado que esa forma de actuar no forma parte «del acuerdo que alcanzamos para aprobar los presupuestos de 2025».

Bielsa ha añadido que «esa cultura ha hecho mucho daño a esta diputación, la de las subvenciones a dedo y sin concurrencia competitiva. Modificaciones de crédito de las que no nos informan de nada. Les pedimos que hagan un ejercicio de diálogo con la oposición, que por ahora no está existiendo. Porque así no van bien».

El presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, ha tomado la palabra para reprochar al dirigente socialista que hablara del besamanos «en el que también participaba el PSPV» y para lamentar que Bielsa «diga una cosa en el pleno y luego suba al despacho del president a pedir subvenciones para su pueblo». Mompó se ha referido después a una subvención para la Fundación Miquel Navarro y ha concluido: «Si nos parece mal una práctica, no la utilicemos, y si se hace siempre, no digamos que no nos gusta. Damos mensajes que no son reales y que crean malentendidos, y eso es lo que da mala imagen de la Diputación».

Mompó replica a Bielsa que critique el reparto de ayudas en el pleno, y luego suba a su despacho a pedírselas

Bielsa ha replicado que existe falta de diálogo y de consenso. Y ha señalado al presidente de la Diputación: «Lo que da mala imagen de la Diputación es que Mompó vaya a la jueza y no diga la verdad. Eso sí que da mala imagen de la Diputación. Tienen que cambiar la dinámica a la que están abocando a la diputación. Insisto en lo del besamanos, y en que lo que da mala imagen de la Diputación es no decir la verdad ante la juez».

Mompó ha vuelto a tomar la palabra y ha señalado que no permitía que se le acusara de mentiroso, «máxime cuando me exigen cosas que otros no hacen». Y ha añadido dirigiéndose a Bielsa: «Usted habla de Mazón y del Ventorro, pero no habla del alcalde de los hinchables» –ha dicho en alusión al accidente que se cobró al vida de dos niñas en Mislata, la localidad de la que es alcalde Bielsa. Mompó ha continuado: «Me dice que tengo que atender a los familiares de las víctimas (de la dana). ¿Y usted ha atendido a los familiares de esas niñas? Me pide una comisión de investigación, pero ¿usted la ha hecho? Esa es su doble vara de medir». Fuentes de la corporación provincial han precisado, además, que Mompó ya se ha reunido con víctimas de la riada.

La intervención de Mompó ha provocado la respuesta airada de Bielsa, que ha señalado que la declaración de Mompó era «de una bajeza moral y política sin precedentes en esta casa, y marca un punto de inflexión». El socialista ha remarcado que a él «jamás me ha llamado un juez para declarar», ha añadido que él «no borra ninguna llamada» –en alusión a la práctica de Mompó- y que él «si me hubiera llamado un juez le habría dicho la verdad. Usted mintió en Salvados a la jueza y a los ciudadanos de esta provincia. No sé cómo no le da vergüenza sacar ese argumentario», ha zanjado.

Mompó, por su parte, ha replicado con el mismo argumento. «Está muy bien que me pida a mi que reciba a las víctimas, sobre los que la Diputación no tiene ninguna competencia, pero los familiares de la víctima del hínchable de Mislata aun están esperando que las reciba usted, que es el alcalde». El presidente de la Diputación ha afeado además a Bielsa que haga política «mirando Salvados» y le ha animado a hacer «lo que tenga que hacer» en relación con lo que queda de legislatura en la corporación provincial.