Sofía Caballer, Abanderada Cristiana; Vicente Mompó, Presidente de la Diputación; Patrick Salvador, Presidente de la Junta de Moros y Cristianos. LP

Vicente Mompó será el pregonero de las Fiestas de Moros y Cristianos de Sagunto 2025

El acto en que intervendrá el presidente de la Diputación se celebrará este viernes 26

M. García

Sagunto

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:15

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, será el encargado de dar el pregón oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos de Sagunto, que este año celebran su 35 aniversario. El acto tendrá lugar el próximo 26 de septiembre a las 20:30 horas desde el balcón del Ayuntamiento de Sagunto, en el marco de una jornada festiva que arranca a las 20:15 h con la recepción de autoridades y el desfile de comparsas.

El pregón marcará el inicio de unas fiestas que aspiran a convertirse en Fiesta de Interés Turístico Autonómico y que se celebran en honor a la Virgen del Remedio. Tras el acto institucional, los asistentes podrán disfrutar de la tradicional cena de olla saguntina en la plaza y una verbena popular a cargo de una orquesta.

El evento contará con la presencia del alcalde de Sagunto, Darío Moreno; representantes políticos de todos los grupos municipales; autoridades locales, comarcales y religiosas; así como representantes del tejido festivo y empresarial del Camp de Morvedre.

Patrick Salvador Peris, presidente de la Junta de Moros y Cristianos de Sagunto, ha valorado así esta edición: «Es un honor contar con Vicente Mompó como pregonero en un año tan simbólico para nosotros. Celebramos 35 años de historia e identidad. Estas fiestas son el reflejo de un pueblo que vive sus tradiciones con orgullo y que cada año da un paso más para consolidarse como referente cultural en la provincia de Valencia y toda la Comunitat Valenciana.»

El programa continuará con el Alardo y se prolongará hasta el domingo 5 de octubre, con actos tan destacados como el Despullament del Moro, la Gran Entrada o las embajadas en el Castillo de Sagunto.

