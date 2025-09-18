El ministro Torres también se enreda con el reconocimiento del valenciano en Europa

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha considerado este jueves como un «avance» que las instituciones europeas puedan acabar reconociendo ... la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera, y que esas tres lenguas tengan cobertura en Europa. ¿Y el valenciano? Torres, que cuenta en su organigrama con varios altos cargos valencianos ha eludido el debate sobre la oficialidad del valenciano, reconocida en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía, y se ha limitado a señalar que «hay un debate de la presencia de ciertas lenguas, el valenciano, el catalán, el balear, que son cuestiones filológicas de profundidad».

Torres ha sido entrevistado en Onda Cero, en el Más de Uno que dirige Carlos Alsina, y se le ha preguntado por la polémica que generó hace pocas semanas el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su negativa a reconocer la oficialidad del valenciano y a incluirlo entre las lenguas para las que el Gobierno reivindica su uso en las instituciones europeas, el catalán, el gallego y el euskera.

Al ministro de Política Territorial se le ha preguntado si creía que el Gobierno tenía que dar también la batalla por el valenciano como lengua oficial en las instituciones europeas. Y ha respondido que Albares «fue claro con una competencia sobre la que él tiene la máxima responsabilidad, y que sería importante que diéramos el paso para que estas tres lenguas oficiales -catalán, gallego y euskera-, que están en sus Estatutos de Autonomía, tengan esa cobertura en Europa».

Torres ha dicho que esa circunstancia sería «un avance, siempre hemos tenido que ir poco a poco avanzando, para que en la UE haya otras lenguas a parte del inglés que tengan presencia oficial». Y ha añadido que «luego hay un debate de la presencia de ciertas lenguas, el valenciano, el catalán, el balear, que son cuestiones filológicas de profundidad y de un debate semántico profundo».

Al titular de Política Territorial se le ha repreguntado, no obstante, por la posición que plantea el Gobierno valenciano, al hilo de que en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat la lengua propia y cooficial es el valenciano, no el catalán, y que por tanto serían, desde el punto de vista del Estatuto valenciano, lenguas diferentes. Torres se ha mostrado partidario de «ir dando los pasos precisos. Vamos a ver si conseguimos que estas tres primeras lenguas puedan estar también oficialmente dentro de la UE y avanzaremos. Porque no son victorias sencillas, los Estatutos de Autonomía han ido caminando y ha costado mucho sacarlos en nuestro país».

Lo que Torres no ha hecho, en ningún caso, ha sido aludir a que el ministro Albares se hubiera referido al catalán/valenciano, como se vino a sostener desde el PSPV poco después de que se hicieran públicas las declaraciones del titular de Exteriores. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ya ha anunciado que propondrá en Les Corts la reprobación del ministro Albares por esas declaraciones.

Torres, en otro momento de la entrevista, ha asegurado en relación con el uso de las lenguas cooficiales, que él forma parte del Consejo de Lenguas y que los representantes de gobiernos autonómicos dirigidos por el PP –ha citado a Galicia, Baleares y Valencia- «piden mayor uso de sus lenguas en RTVE en sus territorios. Lo piden oficialmente. Pero luego llega una conferencia de presidentes y Ayuso se marcha si Illa habla en catalán, pero se queda si el presidente gallego habla en su lengua».

En realidad, el Consell que preside Carlos Mazón no ha solicitado, que se sepa, mayor uso del valenciano en RTVE en el ámbito de la Comunitat. De hecho, al actual Consell se le ha venido reprochando desde algunos sectores que haya reducido el uso del valenciano en la televisión autonómica À Punt.