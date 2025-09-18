Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El ministro Torres también se enreda con el reconocimiento del valenciano en Europa
El ministro Ángel Víctor Torres, en el Congreso de los Diputados. EP

El ministro Torres también se enreda con el reconocimiento del valenciano en Europa

Considera un avance que se pueda reconocer al catalán, al gallego y al euskera, y evita asumir la oficialidad del valenciano: «Son cuestiones filológicas de profundidad

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:01

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha considerado este jueves como un «avance» que las instituciones europeas puedan acabar reconociendo ... la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera, y que esas tres lenguas tengan cobertura en Europa. ¿Y el valenciano? Torres, que cuenta en su organigrama con varios altos cargos valencianos ha eludido el debate sobre la oficialidad del valenciano, reconocida en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía, y se ha limitado a señalar que «hay un debate de la presencia de ciertas lenguas, el valenciano, el catalán, el balear, que son cuestiones filológicas de profundidad».

