Y la ministra Montero, de perfil (andaluz)

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, trasladó el pasado viernes a los presidentes de los tres Colegios de Farmacéuticos de la Comunitat Valenciana el ... retraso un mes de los pagos a las farmacias como consecuencia de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no abonar el extra FLA para atender su deuda comercial. Se trata de la primera y más grave consecuencia del bloqueo de este fondo que debería permitir la llegada de 1.900 millones de euros a la Comunitat para evitar el colapso de los servicios sociales y que el Ejecutivo central había venido atendiendo durante los últimos 12 años.

El anuncio del Gobierno valenciano no ha merecido respuesta alguna por parte del ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta primera María Jesús Montero. La última noticia que se tiene de la dirigente socialista es un comentario en X en el que celebra el acuerdo con la OTAN para que España no tenga que subir al 5% el gasto en defensa. «El trabajo bien hecho y discreto da resultado. El acuerdo anunciado por el Presidente confirma nuestro compromiso con la Alianza Atlántica sin poner en riesgo el Estado del bienestar. ¡Seguimos!» escribió el domingo.

Este diario ha intentado este lunes obtener alguna valoración por parte del ministerio de Hacienda en relación con el anuncio del gobierno valenciano de no pagar la factura de farmacia. De los más de 1.700 millones de deuda comercial de la Generalitat contabilizados al cierre de abril, unos 1.400 corresponden al ámbito sanitario. «No hacemos valoración», se ha señalado.

Por el momento el ministerio de Hacienda guarda silencio. Y su titular también. Hace pocas semanas aún se alegó que era necesario un informe de la Intervención del Estado (IGAE) respecto al déficit de 2024 para desbloquear el extra FLA. Ese informe ya es oficial, pero el mecanismo para evitar el colapso presupuestario sigue bloqueado. La reunión de la CDGAE que podría dar luz verde a ese mecanismo no se ha celebrado este lunes.

¿Y Montero? A la vicepresidenta se le ha venido señalando en las últimas fechas por haber dejado 'de lado' sus obligaciones como titular de Hacienda. Pedro Sánchez le encargó la complicada (y parece que muy improbable) tarea de tratar de recuperar la presidencia de la Junta de Andalucía. Y para ello fue elegida primero líder de los socialistas andaluces y dedica ahora buena parte de su tiempo a hacer oposición al actual responsable del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno. La ministra Montero está centrada en Andalucía y, según algunas fuentes, desatiende parte de sus obligaciones como responsable de Hacienda. Entre ellas, se asegura, dar una salida a ese extra FLA o habilitar un mecanismo alternativo para evitar el colapso de las cuentas autonómicas.

«Sobre el extra FLA no tenemos novedades», ha señalado este lunes una fuente del ministerio de Hacienda. No tener novedades significa seguir sin tener ya no esos 1.900 millones que corresponderían al 75% del déficit de 2024 y que debería de llegar antes de las vacaciones de verano. Implica no tener tampoco previsión alguna de la llegada de esos fondos, con la incertidumbre que eso supone ya no sólo para la propia Generalitat, sino especialmente para las empresas proveedoras, las farmacéuticas y también las de servicios sociales. La Confederación Nacional de Pymes ha mostrado este lunes su preocupación ante «la situación de impago que afecta a las farmacias de la Comunitat Valenciana» y ha señalado que ser trata de «una realidad que trasciende al propio colectivo farmacéutico: es un incumplimiento con los ciudadanos de la Comunitat».

Montero, que según informa la página web de su ministerio no tiene agenda oficial este lunes, sí que tendrá actividad parlamentaria esta semana en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta será uno de las integrantes del Ejecutivo a las que el PP pedirá explicaciones y responsabilidades en torno a los casos de corrupción que afectan al exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, y a otros cargos socialistas. PP, Vox y también Podemos pondrán el foco en la número dos de los socialistas, ante la ausencia de Pedro Sánchez en la sesión de control del miércoles.

Señalar a Montero por el caso de Santos Cerdán viene motivado también por las informaciones que han vinculado a alguno de sus cargos de confianza con Servinabar, la constructora del caso. En concreto al que fuera primer presidente con Montero de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, que llegó a ser director comercial de la firma. Algunos medios apuntan al desánimo que cunde en el socialismo andaluz a raíz de estas informaciones, a la vista además del limitado impacto que la candidatura de Montero parece estar encontrando en esa región.

De modo que las ocupaciones y los frentes abiertos para la vicepresidenta primera se multiplican. Y el extra FLA para atender los impagos en farmacia no se encuentra entre esas prioridades. A Hacienda no le contesta sus escritos (tampoco al presidente de los empresarios), por Valencia sólo ha venido desde la dana al funeral en la Catedral, y la reforma de la financiación ni está ni se le espera.