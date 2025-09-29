Mil profesionales sanitarios no acuden a trabajar hoy por riesgos en sus desplazamientos El conseller de Sanidad registra incidencias en 17 centros de salud por goteras o incomparecencias del personal

A. Rallo Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:02

Calma tensa en la ciudad de Valencia frente al episodio de lluvias que a mediodía se concentra con especial intensidad en La Safor. La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, y el máximo responsable de Sanidad, Marciano Gómez, han comparecido en rueda de prensa para informar de los últimos datos de la emergencia. No lo hace, en cambio, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. El acto, como suele ser costumbre, ha arrancado con retraso.

Sanidad activó las señales especiales en la tarde del domingo. Lanzó 4,5 millones de SMS y también alertas a través de la APP para avisar de que se posponían las citas si existía riesgo para los pacientes. La asistencia farmacológica está «asegurada», ha garantizado Gómez. Alrededor de un millar de trabajadores no han acudido este lunes a sus puestos de trabajo por riesgo en sus desplazamientos. Por ejemplo, en La Fe han faltado unos 200 trabajadores.

Por otro lado, se ha registrado algún problema en consultorios auxiliares por goteras o la falta de asistencia del profesional. En total, unos 17 centros con incidencias de esta naturaleza. «El día transcurre con normalidad», ha resumido. El compromiso de reprogramar las citas y otras consultas es total, según ha indicado el conseller.