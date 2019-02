Metedura de pata del Consell con las declaraciones de bienes de los ex altos cargos El conseller de Transparencia Manuel Alcaraz. / Damián Torres Transparencia admite que los documentos están presentados, que hubo un error y que se tendrá que volver a publicar en el DOGV JC. F. M Valencia Jueves, 28 febrero 2019, 20:19

Un patinazo en toda regla. La conselleria de Transparencia que dirige Manuel Alcaraz ha admitido este jueves que la resolución publicada el miércoles por su conselleria en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) y en la que se señalaba que siete ex altos cargos de la Generalitat no habían entregado sus declaración de bienes y actividades tras dejar el cargo -tal y como exige la ley- está mal. «Ha habido un error», admitió una fuente de este departamento, que a preguntas de este diario confirmó que la administración autonómica sí que dispone de esos documentos.

Transparencia, que se apresuró a remarcar que la Oficina de Control de Conflicto de Intereses tiene «autonomía plena» respecto de la conselleria, reveló que el conseller Alcaraz sí que se ha dirigido a ese organismo y ha solicitado una explicación respecto a lo sucedido. «La primera explicación facilitada desde la Oficina -se remarcó desde Transparencia- ha sido que se ha producido un cambio en el sistema informático, y que el nuevo no generó esa documentación», se detalló desde ese departamento. La explicación, no obstante, no aclara cómo el resto del casi medio centenar de altos cargos que aparecen en el DOGV del pasado miércoles sí que cuentan con la documentación presentada.

El reconocimiento de la metedura de pata por parte de la conselleria de Transparencia, que admitió que el DOGV tendrá que publicar una corrección de errores para confirmar los datos correctos, no impidió que algunos de los afectados expresaran en redes sociales su malestar y publicaran sus documentos. La exconsellera Carmen Montón, que junto a algunos miembros de su equipo figuraba entre los que no habían presentado esa declaración, la hizo pública a través de redes sociales. Otro tanto hizo el actual director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITTSA), Julián López, hizo otro tanto. «Como soy por naturaleza bienpensado, creo que se trata de un error, y que no tendrá nada que ver con los nervios de algunos (o más bien, de algunas), por la cercanía de las fechas electorales», relató en una red social.

El alto cargo del ministerio de Fomento, al habla con este diario, confirmó que tiene presentadas no sólo todas sus declaraciones de renta y de bienes y actividades, sino que dispone del registro de la propia Generalitat que lo demuestra. «Estaría muy feo eso de jugar con la transparencia con fines partidistas... Y no creo que quien ha dedicado toda una legislatura a poner en marcha un 'nuevo sistema de transparencia' se lo tome tan a la ligera», señaló de forma contundente.

Disculpas

El patinazo por parte de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses (OCCI) provocó que este mismo organismo dirigiera un escrito a los siete ex altos cargos afectados para pedirles disculpas. El documento, al que tuvo acceso este diario, traslada el «más sincero pesar» del responsable de la Oficina por «los inconvenientes que se le hayan podido causar» como consecuencia de la publicación en el DOGV de estos documentos.

El escrito atribuye a un «error material» la ausencia de las declaraciones de bienes y actividades de los siete ex altos cargos que, según se señala, sí que se se presentaron y «fue confirmada por esta Oficina al estar correctamente cumplimentada». El escrito explica que en los próximos días se procederá «a publicar en el DOGV una corrección de tales listados». «No obstante le reitero mis disculpas y quedo a su disposición», concluye.