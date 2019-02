Siete exaltos cargos evitan hacer pública su declaración de bienes tras su cese La exconsellera Carmen Montón. / damián torres El DOGV revela que la exconsellera Montón y algunos miembros de su equipo en Sanidad no cumplieron el Código de Buen Gobierno JC. F. M. Jueves, 28 febrero 2019, 01:33

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó en su edición de ayer una resolución de la conselleria de Transparencia por la que se ordena la publicación de las «declaraciones de actividades, de bienes e intereses y de rentas percibidas» efectuadas ante el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de determinados altos cargos de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, durante el año 2018. Se trata de la aplicación práctica del decreto que aprobó el Código de Buen Gobierno de la Generalitat, y que estuvo vigente hasta el pasado 31 de octubre, cuando fue sustituido por el Registro de Control de Conflictos de Intereses.

La publicación de estas declaraciones viene recogida en ese decreto, que en su artículo 48 advierte de que el artículo 48 del citado decreto establece que «anualmente se publicará en el DOGV, dentro de los dos primeros meses del año natural, el contenido de las declaraciones presentadas por los altos cargos cuyo nombramiento o cese se haya producido en el año precedente».

Y esa es la clave. Todo alto cargo nombrado o cesado entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2018 debe presentar en el Registro de Actividades y de Bienes sus correspondientes declaraciones. Lo que publicó ayer el DOGV son esas declaraciones presentadas por los altos cargos.

Julián López, ahora alto cargo en el ministerio de Fomento, tampoco ha presentado el documento

Y, salvo que alguna se haya traspapelado, faltan unas cuantas. El número total de altos cargos que figuran en el listado es de casi medio centenar. Y en muchos de los casos falta alguna de las declaraciones. El que fuera Director General de Análisis, Políticas Públicas Y Coordinación, Julián López, es uno de esos casos. El actual director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA), perteneciente al Ministerio de Fomento, presentó el 5 de junio su declaración de renta, justo cuando fue nombrado como alto cargo en el Consell. E hizo lo mismo dos meses después, en agosto, cuando cesó en el cargo al ser fichado por Fomento. Sin embargo, en la casilla correspondiente a la declaración de bienes y actividades aparece un espacio en blanco. El decreto aprobado por la conselleria de Transparencia no establece distinciones ni considera que una de las declaraciones pueda sustituir a la otra. Deben presentarse las dos.

Otro de los exaltos cargos al que le falta una de las declaraciones es Ricardo Campos. El que fuera subsecretario de la conselleria de Sanidad durante la etapa de Carmen Montón presenta su declaración de renta, con fecha del 11 de julio, pero no la de actividades y bienes, que figura en blanco.

En realidad, el caso de Campos se repite con algunos otros cargos que ocuparon responsabilidades en Sanidad durante la etapa de la exministra Montón. Empezando por ella misma. El DOGV publica la presentación de la declaración de renta en julio de 2018, pero no incorpora la de bienes y actividades. Ocurre lo mismo con la que fuera Directora General de Farmacia y Productos Sanitarios, Patricia Lacruz, que tampoco presenta -al menos en el DOGV no aparece- la declaración de bienes y actividades. Tampoco formaliza la presentación de ese documento Rafael Sotoca, que fue Director General de Asistencia Sanitaria y el ex Director de Gestión Sanitaria IV, Germán Temprano. En idéntica situación se encuentra José Moratal, exsubsecretario de Agricultura.

Las fuentes de Transparencia consultadas por este diario no pudieron concretar si esas declaraciones se han podido presentar pasado el plazo del 31 de octubre que establece el decreto -aunque para esas fechas Montón, por ejemplo, ya había dejado el ministerio de Sanidad-. La Ley de Transparencia prevé incluso un régimen sancionador para quien incumpla su obligación de dar publicidad activa de esta información o retrase su puesta a disposición.