Més intenta salvaguardar Compromís de la ruptura de sus dos diputados en el Congreso

JC. Ferriol Moya Valencia Martes, 24 de junio 2025, 14:00 Comenta Compartir

En el tenis se utiliza la expresión «error no forzado» cuando uno de los jugadores comete un fallo en su juego sin que sea consecuencia directa de la acción de su adversario. Mes Compromís decidió este lunes que su diputada nacional Àgueda Micó abandonara el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados y se incorpore al grupo mixto, en el que compartirá escaño con José Luis Ábalos y al lado de los diputados de Vox. Micó ha puesto todo su empeño este martes ante los medios de comunicación en proclamar que el hecho de que el otro diputado de la coalición, Alberto Ibáñez, se mantenga en Sumar, no supone un problema para Compromís. «Esto no afecta a la coordinación ni al funcionamiento de la coalición. Compromís está por encima de cualquier diferencia de visión que podamos tener en alguna institución concreta», ha dicho. De hecho, Micó no formalizará su pase al Mixto hasta después de que se reúna la dirección de Compromís.

Y sin embargo, la percepción en el resto de formaciones políticas que componen la coalición valenciana, Iniciativa y Verds, es muy distinta. En pleno vendaval sobre el PSOE por el informe de la UCO que ha destapado toda la presunta corrupción que envuelve al partido de Pedro Sánchez, con Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García señalados en primera persona, la coalición decide precisamente ahora poner el foco sobre sí misma, argumentando que con su paso al mixto podrá ejercer mejor ese papel de alternativa a PP y PSOE. Un error no forzado de manual.

Micó, en una comparecencia en Madrid, ha tratado de justificar la decisión de su partido, adoptada por casi el 93% en el veto de Sumar a la comparecencia de Pedro Sánchez ante la comisión de investigación de la dana en el Congreso. La diputada ha reconocido «problemas» en el seno del grupo plurinacional de Sumar para que Compromís ejerciera toda su autonomía y ha considerado que de esta forma dispondrá de todos los «instrumentos de control al Gobierno» para poder hacer una «oposición contundente». «La alternativa al PP no es el PSPV, sino Compromís», ha dicho.

La exlíder de Mes ha vuelto a defender la exigencia de la reforma de la financiación autonómica, pero no ha considerado que este asunto pudiera ser un motivo más pertinente para forzar la salida de su coalición del grupo de Sumar. Tampoco ha entendido que habría tenido más sentido pedir primero a la formación de Yolanda Díaz que abandonara el Gobierno, y en el caso de no hacerlo, dejar el grupo. De hecho, para acabar de hacerlo más inentendible, Micó ha tenido palabras de cariño para Sumar. «En lo personal y en lo político les deseo lo mejor», ha sentenciado.

¿Y entonces? El resto de formaciones de Compromís admite que la decisión de Mes ha generado un problema en el seno de la coalición que hasta ahora no existía. Porque el hecho de que cada uno de sus dos diputados nacionales forme parte de un grupo distinto en el Congreso destapa una discrepancia, cuanto menos estratégica, respecto al camino a seguir en lo que quede de legislatura –hasta dos años, ha defendido la propia Micó-. Para empezar, por quitar parte del foco de la actualidad de los problemas que arrastra el PSOE y situarlo en la coalición valenciana, que venía obteniendo no pocos réditos de su aguerrida oposición al Consell de Mazón por la gestión política de la dana. «Es un error muy grande porque al final acabamos hablando 'de nosotros', que no le interesa a nadie, en lugar de hablar de lo que realmente interesa a la gente y que está en la agenda política», señala una fuente.

Iniciativa, la formación impulsada por la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra, reúne este miércoles a la ejecutiva de este partido para analizar la nueva situación. Sobre la mesa, la decisión de su socio mayoritario en Compromís de romper con Sumar sin esperar a una decisión consensuada por el conjunto de la coalición, con lo que eso supone de tensionar a la propia formación. Si uno de los partidos puede tomar decisiones por sí mismo, sin esperar a negociar una posición conjunta, las reglas del juego cambian. Y la esencia de Compromís como formación política que primero acuerda y después actúa, se viene abajo.

La decisión de Mes y de la diputada Micó ha derivado este martes en la reacción de no pocos cargos de Podemos, que han recordado la rotundidad con la que la diputada valenciana se mostró crítica con los diputados de Podemos cuando esta formación decidió abandonar la coalición y Micó pidió que renunciaran a sus cinco escaños en el Congreso «por coherencia política».

Cargos de Podemos le recuerdan a Micó que les pidió que dejaran sus escaños cuando ellos abandonaron Sumar

Eran los tiempos en que Micó defendía que Sumar era un espacio en el que había «autonomía y colaboración». La misma que ahora no ha resultado suficiente para que la propia diputada se mantuviera en ese grupo. Pilar Lima y Pablo Echenique se han pronunciado en X en ese sentido. Ione Belarra, en cambio, ha preferido no quitarle el foco al PSOE y ha vinculado la decisión de Compromís con que la legislatura se puede dar por finiquitada.

¿Y entenderse con Micó? Belarra ha dado por seguro el entendimiento y la interlocución con aquellos diputados «que entiendan que en España deben crecer las fuerzas de la paz, la justicia social y la regeneración. Porque este Gobierno es lo contrario de todo eso, un gobierno que ha defendido el rearme, la corrupción y que promueve la especulación con la vivienda».

Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha prometido que harán autocrítica tras la decisión de Més Compromís de romper con el grupo plurinacional en la Cámara Baja y mantiene la «mano tendida» para conservar la unidad de acción política, si no puede ser orgánica, con la diputada Águeda Micó, de quien ha rechazado que se la pueda considerar tránsfuga aunque acabe pasando al Grupo Mixto.