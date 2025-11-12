Merino no espera al cierre de la sustitución de Mazón y afirma que el presupuesto de 2026 está listo La titular de Hacienda asegura que las cuentas están preparadas «a la espera de tomar la decisión»

E. P/S. P. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:05 Comenta Compartir

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, incidió ayer que el proyecto de Presupuesto de la Generalitat Valenciana de 2026 está «preparado y a la espera de tomar la decisión». Merino, en plena crisis en el Consell abierta a la espera de que se elija el sustituto para Carlos Mazón tras su dimisión, quiso dar a entender que ela mantiene su hoja de ruta para cerrar las cuentas del año que viene.

«Están preparados y está preparada la alternativa del presupuesto prorrogado», apuntó Merino en declaraciones a los medios en un Encuentro SER protagonizado por el nuevo presidente de la CEV, Vicente Lafuente.

La titular de Hacienda rechazó las críticas del PSPV sobre la «baja ejecución presupuestaria». «Están muy equivocados», sostuvo la consellera, que instó a los socialistas a «mirar bien los números».

«Si quieren yo les explico lo que necesiten, porque la ejecución presupuestaria del presupuesto ordinario es muy buena y la ejecución del presupuesto dana también», defendió la consellera.

De hecho, Merino expuso que, según los últimos datos facilitados en septiembre, la ejecución presupuestaria superaba en 1.200 millones a la del año anterior, lo que significa que se está «ejecutando a un ritmo altísimo».

«El porcentaje depende del capítulo, pero tanto en porcentajes como en cifras absolutas, es superior, no solamente al año anterior, sino a los años precedentes. Y el de la dana va por muy buen camino también, en función también de la conselleria y de los avances», añadió.

Merino subrayó que, «en cualquier caso», el presupuesto destinado a la reconstrucción tras la barrancada «se va a ejecutar sí o sí, sea este mes, el mes que viene o el año que viene».

«Nunca se va a perder ni un solo euro para recuperar los efectos de la dana», zanjó la titular de Hacienda.