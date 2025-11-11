Mazón, sobre Pérez Llorca: «Un extraordinario candidato» El president en funciones se ha pronunciado sobre el que será su sucesor en la Generalitat

Europa Press Martes, 11 de noviembre 2025, 14:24 | Actualizado 15:00h. Comenta Compartir

El 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha asegurado este martes que Juan Francisco Pérez Llorca, la persona elegida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como candidato a encabezar de manera transitoria el gobierno valenciano tras su renuncia, es un «extraordinario candidato».

Así lo ha indicado en una breve declaración de los medios a su salida del Palau de la Generalitat, donde este martes ha presidido el pleno del Gobierno valenciano y previa a su comparecencia de esta tarde en la comisión de les Corts para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración autonómica «para la recuperación social y económica de las zonas afectadas» por la dana del 29 de octubre de 2024 que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Esta ha sido la única frase pronunciada por Mazón, quien también ha sido preguntado por la informaciones publicadas, que citan fuentes personadas en el procedimiento y de la investigación, acerca de que la exconsellera de Justicia e Interior investigada en la causa, Salomé Pradas, le informó de la Emergencia en Utiel a las 17.37 horas del 29O, mientras él se encontraba comiendo en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana.