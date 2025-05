Mazón reivindica su espacio en la agenda política nacional

Burguera Viernes, 30 de mayo 2025, 15:19 Comenta Compartir

Que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no pasa por su mejor momento político lo saben en el PP y lo celebra el resto ... de partidos en la Comunitat. Sin embargo, el jefe del Consell envió un mensaje claro al filo de la medianoche del miércoles, cuando salió a los pasillos de Les Corts traba la aprobación del presupuesto de la Generalitat para este año y, tras poner en valor el acuerdo con Vox para sacar las cuentas adelante, anunció: «Y mañana, a trabajar». Aunque fuentes populares admiten que hay incertidumbre respecto al futuro, también desde el PP se transmite la idea que Mazón no se va a pesar de las críticas y de las manifestaciones. El propio presidente lo ha asegurado: «Voy a continuar». Y algún miembro del Consell advierte de que «ha entrado en la fase de me quedo, me quedo, y me quedo». Así pues, el líder de los populares valencianos tiene una oportunidad de reivindicar su papel durante la próxima semana. El viernes, en la Conferencia de Presidentes convocada por Sánchez en Barcelona, y el domingo, en la manifestación que se celebrará en Madrid contra el Gobierno anunciada por Feijóo.

Mazón ha asegurado que alertará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del «casi colapso» de liquidez que, según ha asegurado, existe en la Comunidad, algo que prevé comunicarle durante la próxima Conferencia de Presidentes. También ha incidido en que, «como todo el mundo sabe», la energía nuclear es «limpia» y «verde», en un contexto de «pleno terraplanismo y negacionismo» hacia ella. «Solamente como los que negaban la electricidad en el siglo XIX se puede negar hoy la energía nuclear», ha apostillado. Así lo ha afirmado este viernes en declaraciones a los medios en El Campello (Alicante), al ser preguntado sobre qué le trasladará al jefe del Ejecutivo central en ese encuentro. «Por primera vez en 12 años y en el peor momento de la historia de la Comunidad Valenciana se nos niega la liquidez extraordinaria que siempre se nos ha ofrecido porque estamos infrafinanciados», ha agregado Mazón que tiene previsto recordarle al presidente del Gobierno «todo aquello que le mando por carta y no me responde», ha indicado, para posteriormente lanzar críticas al Gobierno central porque, a su juicio, «se ha olvidado» de esta autonomía en el momento en el que «más ayudas» y «reconstrucción» es necesaria, el «peor» de la historia reciente de este territorio. Mazón ha argumentado que la administración estatal «se ha olvidado de 800 millones de las entregas a cuenta» y «sobre todo de casi 3.000 millones de euros de liquidez» y, además, «de quitarle los impuestos» a los afectados por la dana del pasado 29 de octubre. Noticia relacionada Mazón se suma a la exhibición de fuerza de Mompó a un mes del congreso nacional «Todo eso y muchas cosas más le vamos a recordar al presidente Sánchez porque ya no me contesta ni a las cartas en el peor momento de la historia de la Comunitat», ha zanjado el presidente autonómica. Igualmente, Mazón ha confirmado que piensa asistir el próximo 8 de junio en Madrid a la manifestación convocada por el presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, contra el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. «Sí, lo tengo previsto», ha asegurado al contestar respecto a la convocatoria realizada por Feijóo, con el objetivo de celebrar una manifestación para que los ciudadanos «alcen la voz» contra la «corrupción» y la «putrefacción» que, a su juicio, rodean al presidente del Ejecutivo central. En relación, precisamente, a manifestaciones, Mazón ha reiterado este viernes «todo el respeto del mundo a las manifestaciones» y «especialmente a las personas que han perdido seres queridos» durante la dana del pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia. Además, ha insistido en su «escucha activa» y «brazos abiertos» hacia las víctimas y afectados por la barrancada. Este jueves se celebró la séptima manifestación, con 15.000 asistentes, exigiendo de nuevo la dimisión del presidente por su gestión de la emergencia. En este contexto, Mazón ha incidido en que ha tenido «muchos» encuentros «ya» y que quiere seguir teniendo «todos los que sean posibles» con los damnificados. «A su disposición estoy. Faltaría más. Tienen todo el derecho del mundo a decidir lo que estimen oportuno y conveniente», ha apuntado. «Nuestra respuesta no solamente tiene que ser la de escucha activa, que la estamos haciendo; la de recibirles cuando quieran, que lo estamos haciendo; la de reiterarles el mensaje, de atenderles como corresponde, sino, de manera paralela, trabajar con el compromiso de la reconstrucción», ha afirmado Mazón, quien ha insistido en que el gobierno autonómico que preside «se ha puesto a trabajar desde el minuto cero», ha logrado aprobar los presupuestos de 2025 y está «agilizando» las ayudas y las obras «que otros no». Así, se ha referido a que «los últimos niños de Paiporta que tenían que volver a sus clases y a su colegio» lo hacen este viernes, algo que, según ha destacado, se ha «hecho con gran esfuerzo» frente a «cero ayudas» y «cero compromiso del Gobierno».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión