Urgente Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols
Carlos Mazón llega al Palau de la Generalitat. Efe

El president pone en valor el trabajo realizado por su vicepresidente segundo, que dejará el cargo casi un año después de su nombramiento

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:22

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, acometerá la remodelación de su Gobierno el próximo 5 de noviembre. Así lo ha desvelado este viernes el ... jefe del Ejecutivo autonómico en Elche. Mazón ha justificado la fecha al explicar que el martes 4 de noviembre se reunirá el Consell por última vez con la presencia del vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, que ese día abandonará su puesto. Un día después, Mazón desvelará la nueva composición de su Gobierno.

