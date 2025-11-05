Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Mazón pide comparecer el 11 de noviembre en la comisión de la dana de Les Corts
Carlos Mazón.

Mazón pide comparecer el 11 de noviembre en la comisión de la dana de Les Corts

La mesa de la comisión había citado para ese día a Sánchez, Montero y Ribera, que ya han comunicado que ano acudirán a la Cámara valenciana

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:39

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha solicitado comparecer este próximo 11 de noviembre ante la comisión de investigación de la dana de Les Corts. La solicitud se ha presentado este mismo miércoles en el registro de la Cámara.

La mesa de la comisión de investigación de la dana acordó este pasado lunes convocar sesión para esa jornada. De hecho, para ese día se había solicitado a comparecencia entre otros del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, de la vicepresidenta primera María Jesús Montero y de la vicepresidenta de la Comisión Europea y exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Desde el Ejecutivo central ya se ha comunicado que ni Sánchez ni Montero acudirán a la comisión. La delegada del Gobierno PIlar Bernabé ha aclarado que no es que el presidente del Gobierno o la vicepresidenta declinen la invitación, sino que los miembros del Ejecutivo «rinden cuentas ante las Cortes Generales».

