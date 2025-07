Mazón maniobra para que el PP incluya la garantía del FLA en su ponencia política

El acrónimo FLA, las siglas del Fondo de Liquidez Autonómica, se ha convertido ya en una de las expresiones más utilizadas de los últimos meses. ... La decisión del Gobierno central de suprimir su uso para dar cobertura al exceso de déficit de las CCAA se ha traducido en que la Comunitat Valenciana tenga dificultades desde ya para hacer frente al pago de los servicios públicos básicos atendidos por sus proveedores. Farmacia, plazas públicas en residencias de mayores, comedor escolar… la última cifra oficial de la deuda comercial de la Generalitat superaba los 1.700 millones, y es del mes de abril pasado. El Consell aún confía en que el Gobierno desbloquee ese extra FLA, que permitiría la llegada de 1.900 millones de euros este mismo mes de julio. Sería la forma de evitar el colapso.

En paralelo, y con la celebración este fin de semana del congreso nacional de los populares, el FLA cobra nuevo protagonismo. El líder del PPCV, Carlos Mazón, maniobra para que la ponencia política que debe salir aprobada del cónclave popular, una suerte de compromiso programático del PP con las elecciones generales como cita para poder hacerla realidad, incluya una referencia explícita a ese extra FLA como mecanismo necesario para garantizar la liquidez de las CCAA.

El presidente de los populares valencianos trata de obtener ese guiño de su partido, justo cuando la ausencia de ese mecanismo le ha llevado a anunciar un plan de choque de contención del gasto si el Gobierno no activa antes del próximo 7 de julio esa financiación extra. Una fecha que no se ha elegido al azar, toda vez que si el dinero no llega antes de ese día, los fondos no llegarían a tiempo de evitar los impagos.

Mazón trata de arrancare el compromiso de su partido con la financiación de las CCAA, consciente de que el FLA, ahora mismo, es un mecanismo con el que el ministerio de Hacienda presiona al Gobierno valenciano justo en el peor momento, tras la dana que el 29 de octubre arrasó media provincia de Valencia. Sin la reforma de la financiación autonómica, sin un fondo de nivelación y sin el extra FLA, las dificultades económicas de la administración valenciana son más que obvias.

El problema para el dirigente valenciano puede estar relacionado con que el PP nacional ha diseñado un congreso, el de este fin de semana, con el objetivo principal de lanzar al partido frente a un PSOE acorralado por la corrupción y con el que hasta hace tres semanas era su secretario de Organización, ya entre rejas. Es decir, Génova no quiere introducir un solo debate que distraiga del objetivo principal de enviar un mensaje principal: el partido está preparado para llegar a la Moncloa.

Con todo, el presidente valenciano ha mantenido contactos con otros dirigentes autonómicos del PP y con la dirección nacional para hacer ver la trascendencia de incluir una mención a ese extra FLA, o como poco, a algún tipo de mecanismo que garantice la financiación de las CCAA. En el Palau de la Generalitat se considera factible alcanzar ese acuerdo, aunque se evita darlo por hecho, conscientes de que la prioridad en el cónclave de los populares pasa por consolidar la posición de Feijóo como alternativa de Gobierno.