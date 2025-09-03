Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La UPV desvela cómo construir puentes más seguros frente a catástrofes naturales
El jefe del Consell, Carlos Mazón. Efe

Mazón exige una rectificación a Albares por negarse a reconocer el valenciano: «Si no lo hace, exigimos su dimisión»

El president de la Generalitat subraya que la valenciana no es una «comunidad de segunda» ni pertenece a los països catalans

REDACCIÓN

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:13

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha exigido este miércoles una rectificación y una petición de disculpas públicas al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, después de que éste se haya negado a reconocer al valenciano y a solicitar el reconocimiento de su oficialidad en Europa como sí que hace para el catalán, el gallego y el euskera.

Mazón ha señalado que el Gobierno de España «acaba de decir claramente que no renuncia al catalán, ni al gallego ni al euskera. Y que, por tanto, sí que renuncia al valenciano». Y ha añadido: «Desde este momento, el Consell, en nombre de toda la sociedad valenciana y en defensa de nuestro Estatut de Autonomía, exige una rectificación inmediata y una petición de disculpas públicas del ministro de Exteriores y de todo el Gobierno de España».

El president de la Generalitat ha señalado que en caso de no producirse esa rectificación y esa petición de disculpas, «exigimos la dimisión o, en su caso, el cese inexorable del ministro Albares».

Mazón ha señalado que la Comunitat Valenciana «no somos una Comunidad Autónoma de segunda, no pertenecemos a los Països Catalans, no nos falta capacidad de cultura, de historia, de lengua, de tradición y tampoco de españolidad». Por eso, ha señalado que la Generalitat no va a consentir posiciones como la de Albares. «Y hago un llamamiento a toda la sociedad valenciana para que defendamos nuestras señas de identidad, nuestra autonomía, nuestra españolidad y nuestra valencianía».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  2. 2 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  3. 3 Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»
  4. 4 Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat
  5. 5 El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre
  6. 6 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  7. 7

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  8. 8 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia
  9. 9 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  10. 10

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mazón exige una rectificación a Albares por negarse a reconocer el valenciano: «Si no lo hace, exigimos su dimisión»

Mazón exige una rectificación a Albares por negarse a reconocer el valenciano: «Si no lo hace, exigimos su dimisión»