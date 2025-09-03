Mazón exige una rectificación a Albares por negarse a reconocer el valenciano: «Si no lo hace, exigimos su dimisión» El president de la Generalitat subraya que la valenciana no es una «comunidad de segunda» ni pertenece a los països catalans

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha exigido este miércoles una rectificación y una petición de disculpas públicas al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, después de que éste se haya negado a reconocer al valenciano y a solicitar el reconocimiento de su oficialidad en Europa como sí que hace para el catalán, el gallego y el euskera.

Mazón ha señalado que el Gobierno de España «acaba de decir claramente que no renuncia al catalán, ni al gallego ni al euskera. Y que, por tanto, sí que renuncia al valenciano». Y ha añadido: «Desde este momento, el Consell, en nombre de toda la sociedad valenciana y en defensa de nuestro Estatut de Autonomía, exige una rectificación inmediata y una petición de disculpas públicas del ministro de Exteriores y de todo el Gobierno de España».

El president de la Generalitat ha señalado que en caso de no producirse esa rectificación y esa petición de disculpas, «exigimos la dimisión o, en su caso, el cese inexorable del ministro Albares».

Mazón ha señalado que la Comunitat Valenciana «no somos una Comunidad Autónoma de segunda, no pertenecemos a los Països Catalans, no nos falta capacidad de cultura, de historia, de lengua, de tradición y tampoco de españolidad». Por eso, ha señalado que la Generalitat no va a consentir posiciones como la de Albares. «Y hago un llamamiento a toda la sociedad valenciana para que defendamos nuestras señas de identidad, nuestra autonomía, nuestra españolidad y nuestra valencianía».