Mazón y Catalá no acudirán a la inauguración del congreso del PP europeo que se celebra en Valencia

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, no asistirá a la inauguración del congreso del PP europeo que se celebra desde hoy en Valencia. Mazón ... ha anunciado en una comparecencia ante los medios esta misma mañana que hoy al mediodía realizaría una visita por distintos centros sanitarios de la Comunitat para comprobar las incidencias del apagón total que ha sufrido España.

Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no participará esta mañana en el panel del Congreso del PP Europeo (PPE) al que había sido invitada --con el título 'EU Preparedness an Solidarity for libely regions'-- para centrarse en el seguimiento de la evolución del apagón que ha afectado a todo el país. Catalá tampoco acudirá a la sesión inaugural prevista para este mediodía.

De hecho, las fuentes consultadas explican que la intervención en esa sesión inaugural correrá a cargo del eurodiputado valenciano y vicepresidente del Parlamento Europeo Esteban González Pons.

Desde el Palau de la Generalitat se explica que Mazón está a la espera de las decisiones que adopte la dirección del PP europeo respecto a cómo queda el orden del día del congreso del partido.

Tanto el jefe del Consell como la alcaldesa de Valencia tenían previsto participar a partir de las 14.00 horas en la sesión inaugural de este cónclave que tiene lugar en Feria Valencia.