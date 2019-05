Una mayoría de dos tercios de la dirección puede cesar a Marco

El Consell Rector de À Punt celebra hoy una reunión de vital importancia después de unas semanas en las que se ha puesto en duda la gestión de la máxima dirigente del ente, Empar Marco. Los malos resultados de audiencia y la dificultad para recaudar ingresos de la publicidad han dejado al límite un modelo que podría tener los días contados si así lo deciden un tercio de los miembros de la cúpula del organismo.

La Ley 6/2016, de 15 de julio del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat establece una serie de supuestos por los que se podría proceder a la revocación de Marco antes de que expire el mandato que debería terminar en 2020. Uno de ellos hace referencia a «un acuerdo motivado» por mayoría de dos tercios de la dirección de la radiotelevisión. Este es un punto que no contempla una causa concreta y que dejaba abierta la posibilidad para supuestos no contemplados en la ley en los que no habría debate como son la renuncia o incapacidad física. Una prerrogativa que en este año de emisiones no se había llegado a poner encima de la mesa hasta ahora.

En el orden del día de la reunión no está previsto un punto concreto sobre la destitución pero sí que se tiene intención de tratar esta cuestión a la hora de abordar la reunión mantenida por la comisión mixta de seguimiento del contrato-programa suscrito por la Generalitat y la radiotelevisión pública. Otro asunto que se espera que se analice será la imputación de Marco y de Enric Soriano, presidente del Consell Rector y que podría ser un argumento más para proponer su cese. Hasta ahora, tan sólo se había propuesto la baja de Marco por parte de uno de los consejeros pero los últimos acontecimientos han fomentado que más personas la hayan reclamado.