Compromís se resiste a pedir la dimisión de la exconsellera Montón Puig, Mata y Oltra / Txema Rodríguez Podemos crítica las explicaciones de la ministra y el PSPV da por buenas sus explicaciones ARTURO CERVELLERA Martes, 11 septiembre 2018, 12:38

Los principales dirigentes de los partidos políticos valencianos no han podido evitar posicionarse sobre el máster de la ministra Carmen Montón, que esta mañana ha empañado el debate de política general.

Fran Ferri, portavoz de Compromís, ha asegurado que es «necesario poner en valor su trabajo como consellera de Sanidad». «Aquí se tienen que dar explicaciones y si no son satisfactorias tendrán que tomarse medidas» ha destacado Ferri ante los periodistas. Desde Compromís se apuesta por esperar a que Montón comparezca en el Congreso para ver si piden su dimisión.

Por su parte, Antonio Estañ, secretario general de Podemos, ha remarcado que «parece que no estamos teniendo buena suerte con los ministros valencianos». Los intentos de explicación no son «nada concluyentes» para el portavoz de la formación morada, que considera que un Gobierno como este no puede tolerar este tipo de comportamientos. «Cada explicación es más contradictoria de lo anterior. Si no aclara, y no está aclarando, debería dimitir» ha sentenciado Estañ.

Manolo Mata, portavoz de los socialistas, ha incidido en que Montón «ha demostrado que hizo un máster, lo pagó, fue a clases e hizo un trabajo de fin de carrera». Para Mata este caso «tiene muy poco que ver con otros». Una clara referencia a los caso de la expresidenta popular Cristina Cifuentes y Pablo Casado, presidente del PP.

Mari Carmen Sánchez, portavoz de Ciudadanos, ha recordado que su partido ha pedido la comparecencia de la exconsellera en el Congreso. «La ministra Montón parece que donde va arrasa» ha ironizado Sánchez, que ha afirmado que «son muchas las dudas que tienen que despejar ya que pinta muy mal así que esperamos que lo demuestre. Si hay la más mínima duda de infracción por responsabilidad democrática debería dimitir».

Eva Ortiz, secretaria general del PPCV ha indicado que antes de pronunciarse su partido «lo primero que tiene que pasar son declaraciones de Sánchez y Puig sobre ese asunto». Para Ortiz son los dirigentes socialistas «los que tienen que tomar cartas en este asunto».