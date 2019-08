Marzà riega con medio millón de euros a entidades catalanistas y asociaciones afines Vicent Marzà, conseller de Educación. / Irene Marsilla La conselleria de Educación otorga ayudas para fomentar el valenciano a organizaciones como Plataforma per la Llengua o ACPV ARTURO CERVELLERA Domingo, 18 agosto 2019, 01:06

La conselleria de Educación y Cultura encabezada por Vicent Marzà ha vuelto a premiar a las entidades catalanistas mediante subvenciones para fomentar el valenciano. Tal y como publicó ayer el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el departamento encabezado por Vicent Marzà incluyó entre estas ayudas casi medio millón de euros destinados a asociaciones como Plataforma per la Llengua, Escola Valenciana o Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y grupos afines.

Las subvenciones otorgadas a más de 350 organizaciones desde la dirección general de Política Lingüística que dirige Rubén Trenzano se distribuyen en tres modalidades y, por ello, se puede aspirar a más de una ayuda si se presentan diferentes proyectos. De esta forma, entidades como Escola Valenciana reciben cuatro ayudas y logran así una de las mayores cantidades, 142.157 euros. Además, también se han adjudicado fondos a plataformas catalanistas como ACV Tirant lo Blanc, Fundació Sambori, Càtedra Enric Soler i Godes, Societat Coral el Micalet, Cultural La Valldigna o Centre de Recursos Just Ramírez.

El total de ayudas otorgadas a las diferentes asociaciones asciende a 2,5 millones

Desde la conselleria también se hicieron públicas otras dos subvenciones a organismos con vinculación partidista. Este es el caso de la Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM), vinculada a un exdirigente del PSPV, y la Fundació Nexe, considerado la 'fabrica de ideas' de Compromís. El resto de entidades que han recibido ayudas son desde sindicatos o universidades hasta grupos de teatro. En total, las ayudas a las asociaciones al valenciano suman 2,5 millones. Además, desde la administración valenciana se aprobaron ayer otros dos millones para el fomento del valenciano en los diferentes ayuntamientos de la Comunitat.

Cs reclama el cuestionario

Otra de las medidas que ha salido a la luz los últimos días de la conselleria de Educación ha sido el cuestionario enviado a los centros para conocer la lengua que se habla fuera de las aulas. Un punto que llevó ayer a Cs a reclamar el documento al considerar que «se trata de un instrumento más de seguimiento y presión a los docentes y las familias que forma parte de la política dictatorial del tripartito valenciano».

Organizaciones ligadas a PSPV y Compromís logran 50.000 euros en subvenciones

PLATAFORMA PER LA LLENGUA La entidad espía si los niños hablan en catalán

Plataforma per la Llengua se presenta en su página web como «la ONG del catalán» y es conocida por publicar un informe en el que admitía que se espió en los patios de los colegios e institutos de Cataluña para analizar con qué idioma conversaban los alumnos en el patio.

La asociación, entre 2016 y 2018, recibió de la conselleria de Educación un total de 136.596,24 euros para proyectos dirigidos a fomentar el valenciano. Todas las subvenciones salen desde la secretaría autonómica de Educación y se iniciaron en diciembre de 2016 con 41.422 euros. El ente tiene como objetivo «promover la lengua catalana como herramienta de cohesión social» y que esta sea la lengua común en todo el territorio que abarca Cataluña, la Comunitat y Baleares. En la página web de la delegación valenciana hay un logotipo de patrocinio con el escudo de la Generalitat y el nombre de la conselleria de Educación y Cultura.

Plataforma per la Llegua recibirá 56.054 euros, según las ayudas publicadas ayer por la conselleria de Educación. 25.754 euros por fomentar el valenciano, 15.300 euros por el desarrollo de una aplicación móvil y 15.000 euros por talleres de doblaje en valenciano.

ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ Nacida con el impulso del editor Eliseu Climent

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) es una de las asociaciones que nacieron gracias al impulso del editor Eliseu Climent y durante los últimos años ha recibido más de 30,5 millones de euros de la Generalitat de Cataluña para implantar el catalanismo en la Comunitat.

ACPV forma parte de un conglomerado de fundaciones y entidades en las que se incluye Òmnium Cultural, una de las dos principales plataformas independentistas y que forma parte de una veintena de entidades que tienen la condición de «cultural» otorgada por la Generalitat de Cataluña.

La Fiscalía Superior de Cataluña dictó el pasado mes de abril una diligencia por la que ordenaba abrir una investigación sobre las subvenciones que la Generalitat de Cataluña ha venido concediendo ACPV y que han servido para afrontar el pago de la hipoteca correspondiente a la adquisición y reforma del edificio El Siglo, ubicado en la calle de San Ferran, en Valencia. La asociación ha recibido, según las ayudas aprobadas ayer por parte de la conselleria de Educación y Cultura, 51.347 euros. 24.347 euros por el fomento general del valenciano y 27.000 euros por la campaña 'Tenim drets, som iguals 2019'.

ESCOLA VALENCIANA Reconocida defensora de la «unidad lingüística»

Escola Valenciana es una de las entidades más activas en lo que a la promoción y adoctrinamiento del catalán se refiere y se ha reconocido en innumerables ocasiones como defensora de la unidad lingüística. Bajo la dirección de Vicent Moreno, Escola Valenciana ha recibido ayudas a lo largo de su trayectoria tanto de la Diputación de Valencia y de la Generalitat.

La entidad, de cuya junta directiva formó parte el mismo conseller de Educación, ha recibido innumerables ayudas. Subvenciones que también tuvieron lugar durante la etapa de Gobierno del PP y que fueron creciendo de forma notable durante la pasada legislatura, con el objetivo de fomentar la enseñanza del catalán. El 2016 fue el año en el que la entidad recibió más dinero de manos del Gobierno valenciano: 295.000 euros. La corporación provincial de Valencia, subvencionó el año pasado con 126.000 euros a Escola Valenciana. En las ayudas aprobadas ayer por parte de la consellería de Educación y Cultura se reflejan 142.156 euros destinados a la entidad. 31.269 euros por el uso del valenciano, 38.573 euros por 'trobades de escoles', 38.573 por un cine escolar y 33.741 por 'La Gira'.

OTROS COLECTIVOS CATALANISTAS Entidades conocidas por la administración valenciana

La mayor parte del casi medio millón de euros que ha otorgado la conselleria de Educación y Cultura a entidades catalanistas y afines ha recaído en grandes asociaciones pero estas ayudas también han sido destinadas a organizaciones menos conocidas que también son viejos conocidos de la administración valenciana. Una de ellas es la Fundació Sambori, que ha recibido casi 43.000 euros por fomento del valenciano 13.433 euros y 29.624 por el premio Sambori 2019.

Por su parte, ACV Tirant Lo Blanc ha obtenido 30.660 euros. 14.700 por promoción y 15.960 euros por el programa que lleva por título 'Assenyala el senyal'. 42.695 euros es la cantidad que se le han otorgado a la Fundació Càtedra Enric Soler i Godes. Por la promoción de la lengua 12.466 y por el proyecto 'Castelló Educa' 30.229 euros. La Societat Coral el Micalet ha recibido 4.114 euros mientras que Cultural la Valldigna se ha embolsado 3.185 euros. Por último, Ca Revolta/ Centre de Recursos Just Ramírez ha logrado por parte de la conselleria de Educación y Cultura 2.684 euros por el fomento y uso general de la lengua valenciana. Las tres entidades han recibido cantidades más discretas que el resto de plataformas.

FUNDACIÓ NEXE La 'fábrica de ideas' de los dirigentes de Compromís

Los partidos políticos suelen tener vinculadas asociaciones conocidas como 'think-tanks' o 'fábrica de ideas' que contribuyen a crear bases sobre las que cimentar políticas y discursos. En el caso de Compromís su laboratorio político es la Fundació Nexe. La plataforma, que en su página web afirma tener la misión «de contribuir a la mejora y el progreso de sociedad valenciana mediante la generación, difusión y debate de ideas», nació a raíz de la Asociación Cívica Valenciana Tirant Lo Blanc en 2011. La fundación fue creada por muchos dirigentes vinculados a Compromís en la actualidad como Ferran Puchades, director general del Secretariado y de la Portavoz del Consell, o Vicent Flor, que dirige el instituto Alfons el Magnànim de la Diputación de Valencia.

En la actualidad, también colabora de forma destacada Amadeu Mezquida, que también trabaja para el alcalde de Valencia, Joan Ribó. La Fundació Nexe recibe con regularidad subvenciones desde la Generalitat. En el caso de las ayudas aprobadas ayer se ha visto beneficiada con casi 20.000 euros. 4.480 por el uso general del valenciano y 15.500 por un proyecto para impulsar un observatorio de la lengua.

ACICOM La asociación que preside un excargo socialista

Associació Ciutadania i Comunicació (Acicom), es una asociación vinculada al socialismo ya que está presidida por el exdirigente del PSPV y exconsejero del PSPV en RTVV, José Ignacio Pastor, que hasta 2015 fue director del gabinete psicopedagógico municipal. Ahora, Pastor es funcionario del Ayuntamiento de Valencia, donde ejerce como jefe de servicio de Transparencia y Gobierno Abierto. Además, es miembro del Consell de la Ciutadania de À Punt.

Acicom ha recibido importantes ayudas públicas desde 2016 tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Valencia. Hasta el 21 de noviembre de 2018, según los datos oficiales, Acicom percibió subvenciones por valor de casi 135.000 euros. La mayoría de las aportaciones han llegado desde la conselleria de Transparencia.Acicom se mantiene a través de las ayudas públicas a actividades vinculadas al consumo, al fomento del valenciano y a la memoria histórica. 29.300 euros es la cifra que recibirá según las ayudas aprobadas ayer por parte de la conselleria de Educación. 3.636 por el fomento general de la lengua y 26.300 euros por la promoción del valenciano en entornos digitales y en la música.

Entidades excluidas:

LO RAT PENAT La centenaria institución valencianista

Lo Rat Penat, institución valencianista centenaria presidida por Enrique Esteve, no ha logrado optar a las ayudas públicas por el fomento del valenciano. Desde la conselleria de Educación se justifica la decisión con el argumento de que no cumple el artículo 4.10 de las bases. Es decir, que no aplica las normas de la Academia Valenciana de la Llengua (AVL). En su lugar, la institución toma de referencia les Normes d'El Puig. Esta no es la primera vez que ocurre.

El pasado mes de julio la conselleria de Educación no le otorgó a Lo Rat Penat una subvención relativa a su actividad lingüística. El departamento que dirige Vicent Marzà convocó en febrero de este año subvenciones para el fomento del valenciano para las instituciones, entidades y asociaciones. Lo Rat Penat optó a estas ayudas pero recibió la negativa por respuesta el pasado 23 de julio.

CANAL MAESTRAT Y KRIOL Las productoras ligadas a la familia de Puig

Las productoras ligadas a la familia de PuigOtras de las ayudas que han sido denegadas son las referentes a dos productoras valencianas: Canal Maestrat y Kriol Produccions. Estas dos firmas, que según la conselleria de Educación «no superan la puntuación mínima» exigida, están relacionadas con la familia de Ximo Puig, presidente de la Generalitat. Las empresas son propiedad de Francis Puig, hermano del jefe del Consell y de la familia Adell Bover, con fuertes vínculos laborales con el anterior y ya han recibido en otras ocasiones subvenciones por un valor cercano al millón de euros.

La imagen de las productoras se ha visto salpicada por dos escándalos. Ambas fueron descubiertas por pactar precios en À Punt y la Agencia Antifraude investiga «la posible existencia de indicios razonables de fraude o corrupción» en la concesión de otras ayudas a estas firmas por el fomento del valenciano.