El ministro Marlaska, durante su comparecencia en el Senado. EFE

Marlaska acusa al PP de «fabricar una versión distorsionada de la realidad» en la crisis de los incendios

El ministro del Interior rechaza las críticas por la falta de previsión o por errores en la coordinación y desprecia la propuesta de Feijóo de colocar pulseras a los pirómanos

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:43

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado al PP de «fabricar una versión distorsionada de la realidad» en la crisis de los incendios ... y de «menospreciar el trabajo bien hecho» por el Gobierno en las últimas semanas en la lucha contra el fuego. Durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado, a petición del PP, Marlaska ha rechazado las críticas por la supuesta falta de previsión de la Administración central o por los errores en los mecanismos de coordinación. «Han funcionado perfectamente», ha asegurado el ministro, que ha establecido un paralelismo en el comportamiento del PP entre la dana y los incendios: «Enmascara sus propios errores utilizando para ello las instituciones democráticas».

